Голосування у Раді можуть перенести в укриття (Фото: NV)

У Верховній Раді розглядають варіант проведення голосувань народних депутатів з телефонів в укритті через часті повітряні тривоги.

Про це 31 серпня повідомив депутат від фракції Голос Ярослав Железняк, наголосивши, що остаточного рішення щодо цього ще немає.

За його словами, один із можливих сценаріїв передбачає, що депутати перебуватимуть в укритті парламенту, а для голосування використовуватимуть телефони. Водночас це не буде повноцінне онлайн-голосування.

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«Ті, хто підключиться по Wi-Fi до мережі в Раді і пройдуть авторизацію за своїм логіном, тобто будуть присутні на засіданні, зможуть проголосувати на пульті. А потім Лічильна комісія має це затвердити», — зазначив Железняк.

Згодом він додав, що нардепи вирішили нічого не змінювати, а засідання 1 вересня відбудеться у залі Ради. Железняк уточнив, що над альтернативою досі думають.

Раніше в Раді повідомили, що у звʼязку з постійними повітряними тривогами у Києві апарат ВРУ працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту.

Крім того, у столиці для шкіл підготували різні сценарії організації навчання в умовах тривалих повітряних тривог та інших загроз.

У Києві 31 серпня дев’ять разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про вісьмох постраждалих.

Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня. Вночі 31 серпня у Києві знову лунали вибухи. Через обстріли пошкоджені складські приміщення у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах Київщини.