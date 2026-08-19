У Раді вчора пʼять годин говорили з Хмарою та Сибігою, сьогодні перемовини продовжилися

У парламенті тривають зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгенієм Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою після понад пʼятигодинного діалогу напередодні. Про це у середу, 19 серпня, повідомили у пресслужбі апарату Верховної Ради.

«Учора діалоги тривали понад п’ять годин. Говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи. Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У Раді заявили, що народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між урядом і парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності держави.

18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ. Голосування за призначення нових керівників відомств у парламенті планують провести 19 серпня. Перед цим кандидати мають зустрітися з представниками фракцій та депутатських груп.

Наразі Євгеній Хмара та Андрій Сибіга виконують обов’язки керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ відповідно.

Нардеп Ярослав Железняк писав, що Верховна Рада може призначити Сибігу та Хмару міністрами вже 19 серпня, а Євгеній Хмара «піде на голосування вже не у статусі військового». Закон України Про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу — в.о. міністра закордонних справ.

18 серпня народні депутати повернулися до роботи після перерви. Однак, Верховна Рада цього дня не розглянула призначення міністрів оборони та закордонних справ.