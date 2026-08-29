Федоров може бути радником в Італії: у його пресофісі заявили, що посада ексміністра не накладає обмежень

Попередня посада Михайла Федорова як міністра оборони не створює обмежень для того, аби він став радником. Про це NV повідомили у пресофісі колишнього очільника Міноборони.

«Це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації, необхідної для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення, а також іншої технічної документації чи інформації з обмеженим доступом», — запевнили у пресофісі.

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Там наголосили, що залучення колишніх високопосадовців до роботи як експертів і радників урядів інших країн є поширеною міжнародною практикою. За їхніми словами, таких фахівців залучають через управлінський досвід та експертизу у конкретних сферах.

У пресофісі зазначили, що роль Федорова як радника з оборонних інновацій передбачає обмін управлінським та експертним досвідом у сфері технологічної війни, який він набув під час повномасштабного вторгнення Росії.

«Така співпраця важлива і для України: вона поглиблює кооперацію з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями, створює нові можливості для українських defense-tech компаній, спільних розробок та інвестиційних проєктів», — стверджує пресслужба ексміністра.

Крім того, у пресофісі повідомили, що у Федорова заплановані десятки інших міжнародних проєктів співробітництва.

«Михайло Федоров продовжить жити й працювати в Україні. Його головний фокус залишається тут — допомагати Україні зупинити ворога», — заявили його представники.

28 серпня Федоров заявив, що став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. Вони вже обговорили розвиток дронів, автономних систем, ППО та екосистеми defense tech.

За його словами, Крозетто особисто запропонував йому долучитися до роботи як раднику. У цій ролі Федоров допомагатиме Італії розвивати сучасні оборонні технології, удосконалювати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів.

Про те, що Крозетто пропонував Федорову посаду радника, стало відомо в кінці липня. Міністр розповідав газеті La Repubblica, що зателефонував Федорову на наступний день після його звільнення. Той, за його словами, був розчулений пропозицією і сприйняв її як прояв поваги та дружби.

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Відставка Федорова та заклик провести вибори в Україні — головне

14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова. З 16 липня в Києві та інших містах почалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим мав кілька зустрічей та пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій. Але сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім міністра оборони.

19 серпня Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони, а за день до того Федоров оприлюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, в якому заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Він наголосив, що Росія не має права визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу, однак не уточнив, які саме вибори мав на увазі — президентські чи парламентські.

В Офісі президента відповіли, що не вбачають «реалістичності» в ідеї колишнього міністра оборони провести вибори в Україні під час війни. Співрозмовник в ОП, коментуючи для BBC ідею ексміністра, зазначив, що «дуже дивно планувати вибори серед ракет і безпілотників».

21 серпня джерела в оточенні Федорова заявили Українській правді, що ексміністр говорив не про організацію голосування «вже завтра», а про початок підготовки до виборчого процесу та вирішення усіх пов’язаних із ним питань.