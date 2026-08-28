Гончаренко: Коли Федоров просто каже, що корупція є — це не серйозно. Він не журналіст, не активіст, не волонтер

Колишнього міністра оборони Михайла Федорова викликали на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Його попросять навести конкретні приклади корупції на найвищому рівні, а не обмежуватися натяками. Про це в інтерв’ю Radio NV сказав голова ТСК Олексій Гончаренко (Європейська солідарність).

Федоров казав у відеозверненні про корупційні зловживання у сфері оборони, гральному бізнесі, фармбізнесі, податковій сфері, однак не називав прізвищ. Формат ТСК дає йому можливість 31 серпня розповісти подробиці, і це буде в інтересах суспільства, зазначив Гончаренко.

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«Михайло Федоров — це не журналіст-розслідувач, не активіст і не волонтер. Михайло Федоров — це сім років топ-урядовець України на найвищому рівні. І коли він говорить про корупцію, то прості слова, що корупція є — це, вибачте, не серйозно, тому що ми і так всі бачимо, на жаль, що корупція є. Але ми хочемо почути, яка корупція, від кого, що, які конкретні справи, де він її бачить», — сказав політик.

Усі протоколи засідань ТСК можуть бути передані у правоохоронні органи; якщо йдеться про корупцію у вищих ешелонах влади, то — в Національне антикорупційне бюро, підкреслив опозиційний депутат.

«Михайло Федоров говорить, що створена система, в якій процвітає корупція. То якщо не боротися з нею, якщо її не називати по іменах, якщо ці імена не притягати до відповідальності, то ця корупція далі буде розкрадати державу в момент екзистенційного виклику, в момент, коли всі сили держави і громадян йдуть на те, щоб встояти, витримати під час цієї війни, коли кожна державна копійка на вагу золота», — додав він.

21 серпня в інтерв'ю каналу 24 Федоров заявив, що в Україні продовжують діяти корупційні схеми, які, на його думку, заважають закінчити війну в сильній позиції. Про зловживання він казав і під час відеозвернення 18 серпня, показуючи відеоряд, де фігурували колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак та керівник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.