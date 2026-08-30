— Давайте подивимося на цю трагедію з точки зору державних комунікацій. Чи все вам зрозуміло, що сталося, хто має понести відповідальність. Що має бути тим маркером, коли ми подивимося і скажемо, що так, уроки винесли?

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— Чи уроки винесли? Маркер буде, якщо такі трагедії не будуть повторюватися. Тому що [не можна було] уявити, що таке може статися на п’ятий рік війни, причому в селі, яке знаходиться поблизу Києва. Я його, наприклад, постійно проїжджаю, коли їду на дачу, тому я прекрасно знаю, де це знаходиться. І [не можна було] уявити на секундочку, що там може бути якийсь військовий склад, враховуючи, що там дуже щільна цивільна забудова. Там 130 будинків наразі зруйновано або пошкоджено після всього цього. І що там можуть зберігати щось військове. Це питання залишається поки що в повітрі.