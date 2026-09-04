«США впевнені в майбутньому України». Тимчасовий повірений у справах США Пол Г’юстон зустрівся з Будановим

4 вересня, 15:29
Пол Г’юстон високо оцінив зустріч з Кирилом Будановим (Фото: U.S. Embassy Kyiv / X)

Пол Г’юстон високо оцінив зустріч з Кирилом Будановим (Фото: U.S. Embassy Kyiv / X)

Американський дипломат Пол Г’юстон, який нещодавно розпочав виконання обов’язків тимчасового повіреного у справах США в Україні, зустрівся з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим

Про це повідомило посольство США в Україні у п’ятницю 4 вересня.

«Чудова зустріч із Кирилом Будановим, під час якої ми обговорили пріоритети США та можливості для співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес», — прокоментував Пол Г’юстон.

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«Сполучені Штати залишаються впевненими в майбутньому України як суверенної та процвітаючої держави й віддані подальшому зміцненню наших економічних і безпекових зв’язків», — наголосив дипломат.

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Пол Г’юстон приступив до виконання обов’язків тимчасового повіреного у справах США в Україні 23 серпня. Сам він зазначив, що розпочав свою місію в Києві з участі в Національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України.

Посольство США в Україні за президентства Дональда Трампа

10 квітня 2025 року посолка США в Україні Бріджит Брінк достроково подала у відставку. Вона обіймала цю посаду протягом трьох років — ще до другого обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів. Один з американських високопосадовців тоді заявив, що відставка Брінк була пов’язана з «незвичним поєднанням особистих і політичних проблем» (він зокрема згадав скорочення у агентстві USAID, які розпочалися одразу після вступу Трампа на посаду).

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Після відставки Бріджит Брінк посла США в Україні не призначали. З травня 2025 року обов’язки глави посольства США в Києві виконувала Джулі Девіс.

У квітні 2026 року Financial Times написала, що Джулі Девіс найближчими тижнями залишить посаду і поїде з Києва через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом. Згодом відставку Девіс підтвердив Державний департамент США.

Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію 27 червня. 8 липня 2026 року виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах США в Україні розпочала Сандра Аудкірк.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Офіс президента України Кирило Буданов Пол Г’юстон

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