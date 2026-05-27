27 травня в українських соцмережах почала ширитися цитата з матеріалу журналу The Economist, який із посиланням на власні джерела повідомив, що президент України Володимир Зеленський нібито «наказав готуватися до ще двох-трьох років війни». Офіс президента та Центр протидії дезінформації вже відреагували на цю інформаційну хвилю. NV розповідає про контекст її появи і реакцію на публікацію.

Що написав The Econоmist

26 травня The Economist дійсно опублікував розлогий оглядовий матеріал про поточний етап війни Росії проти України під назвою Новий виклик для України — як упоратися з надією (Ukraine’s latest challenge is how to deal with hope).

Реклама

У ній видання описує поточні виклики, які стоять перед Україною через більше ніж чотири роки повномасштабного вторгнення Росії. The Economist підкреслює, що Україна фактично веде «дві різні війни: одну, де починає отримувати перевагу над Росією, та іншу, де вона все ще бореться».

З одного боку, йдеться у публікації, «лінія фронту стабілізується, Європа постачає гроші, а Україна викарбовує собі роль оборонної держави, що виробляє технології безпілотників, яких потребує світ». При цьому, як пише The Economist, для українського президента Володимира Зеленського перспективи затяжної війни нібито стали більш прийнятними, «оскільки зростає впевненість у тому, що Росія з її палаючими нафтопереробними заводами, застоєм в економіці та невдоволеними елітами стає дедалі нестабільнішою».

Тож Україна дійсно досягла екстраординарних результатів, хоча б залишившись суверенною державою, нагадує The Economist. З іншого боку, констатує видання, «лише виживання — це ще не перемога». «Залишаються серйозні питання щодо її [України] людських резервів та ресурсів, а також щодо того, якою країна може вийти з цієї війни, завершення якої не видно», — йдеться у матеріалі.

У підрозділі публікації із назвою «Війна, яку Україна виграє», нагадується, що Україна вже мала б давно зазнати поразки «за всіма загальноприйнятими показниками». Адже населення Росії в 4,5 рази перевищує українське, РФ має в 28 разів більшу площу та 12 разів більшу за обсягом економіку, ніж Україна. Утім, The Economist звертає увагу на заяви українського командування про зрив наземного наступу РФ, зокрема і завдяки безпілотникам Сил оборони, а також на інші провали Росії: від вимушено урізаних термінів навчання російських нібито «елітних» підрозділів ВДВ до нового рівня втрат, що нині сягає 35 тис. окупантів на місяць і який Україна хоче довести до 50 тис. на місяць. Росії також не вдається захопити Донбас, «що є ключовою політичною метою Путіна», тоді як Україна нарощує ефективність своїх далекобійних ударів, а США продовжують надавати Києву критично важливі розвідувальні дані, «незважаючи на напружені відносини між країнами». При цьому 95% озброєння великої дальності нині розробляється і виготовляється в Україні. Тим часом у Європі політичні еліти «дедалі більше усвідомлюють, що їхня безпека пов’язана зі стійкістю України — принаймні доти, доки їхні власні збройні сили не будуть у кращому стані», пише видання. Це, як вважає The Economist, має гарантувати Україні «макроекономічну підтримку в найближчому майбутньому».

Реклама:

Водночас у підрозділі «Ціна війни» видання перераховує проблеми України, нагадуючи, що бойові дії «спустошили тил», що критична інфраструктура «виснажується» а протиповітряна оборона, особливо протиракетна, «небезпечно слабка». Із посиланням на «інсайдерів» видання також стверджує, що цієї зими Київ був максимально близький до «повного блекауту» і колапсу системи, від чого столицю України відділяв «лише одним цілеспрямований удар». Також видання звертає увагу на скорочення робочої сили в Україні з 17 млн до 12 млн і падіння прогнозів росту ВВП з 2,5% до 1,5%.

Видання також посилається на «неопубліковане опитування громадської думки в Україні, замовлене американською неурядовою організацією» [без уточнень, коли саме воно було проведено, ким і за якою методикою — прим. ред.], яке буцімто виявило, що суспільство «розділилося на три табори: патріоти (46%), помірковані скептики (36%) та демотивовані (18%)». «Показово, що основними демотивувальними факторами є не травма чи виснаження, а корупція еліт і недовіра до інституцій», — додає The Economist.

У матеріалі також нагадують про проблеми України з мобілізацією, СЗЧ і ухилянтами, хоча й підкреслюють, що «нестача солдатів в армії менш гостра, ніж раніше», і Україні вдалося значною мірою виконати свої цілі щодо набору людей в армію за останній рік.

У цьому ж розділі видання звертає увагу на внутрішньополітичні проблеми України, вказуючи на «гарячковий» настрій в політичних колах, подібний до духу виборчої кампанії, хоча вибори в Україні провести неможливо. Відзначаючи «всю мужність і дипломатичну кмітливість» Зеленського, The Economist вказує на його «вразливість» і наводить думку анонімного високопоставленого офіцера спецслужб, який поскаржився на «культ лояльності» довкола президента.

Реклама:

Нарешті, саме в останньому підрозділі «Війна без кінця» The Economist пише: «Урядові джерела повідомляють, що Зеленський наказав готуватися до ще двох-трьох років війни. Немає переконливої ​​причини, чому Україна не змогла б продовжувати боротися впродовж такого довгого часу. Вона виживе, хай навіть заплямована мілітаризмом та корупцією воєнного часу», — пише видання.

У публікації висловлено припущення, що «бойові дії триватимуть, доки або Україна, або Росія не зламаються». При цьому «точка зламу Росії невідома», констатує видання, хоча деякі слабкі сторони країни-агресора вже помітні: серед них The Economist називає зростання невдоволення у РФ, стагнацію економіки, обтяженої санкціями та українськими ударами.

«Ми стали досить схожими, хоча наші ризики різні», — цитує видання неназваного українського дипломата. Він провів паралель з крахом Німеччини в 1918 році після її багатообіцяльного весняного наступу. «Хто зазнає краху першим, або що буде, якщо жоден з нас не зазнає краху? Цього вам ніхто не зараз не скаже», — резюмував він.

Реакція Офісу президента та ЦПД: як відповіли в Україні

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав «вкидом» тезу The Economist про підготовку до 2−3 років війни.

«Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів у цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є», — сказав Литвин журналістам у середу.

Також інформацію від The Economist спростувало агентству Інтерфакс-Україна поінформоване джерело. «Це неправда», — сказав співрозмовник агентства.

Реклама:

Крім того, голова Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко прокоментував публікацію The Economist як «гучні заголовки, далекі від реальності».

Він нагадав, що Україна тепер завжди має бути готовою до війни, «поки існує Росія, якщо це ще комусь не зрозуміло».

«Незалежно від того, коли завершиться активна фаза війни. Бо Сили оборони України тепер завжди будуть головним фундаментом нашої державності. Вони мають бути сильними», — підкреслив Коваленко.

Він додав, що сьогодні війна «ведеться в декількох формах — це фронт, когнітивна війна, кіберпростір, демографічна складова. І у випадку зупинки фронту немає гарантій, що припиниться протистояння в інших вимірах»

«Тому різного роду „інсайди“ західних медіа з термінами війни є не більше, ніж гучними заголовками, далекими від реальності», — наголосив голова ЦПД.

Він наполягає, що активна фаза на фронті «не зможе тривати ще багато років — на це є цілком реальні причини, економічні та людські втрати росії, зупинка їхнього наступу, обрізана логістика». Коваленко переконаний, що ці фактори «примусять РФ зупинитися».

«Але Москва, якщо вона залишиться державою в нинішньому вигляді, не припинить вести когнітивну і кібервійну, не припинить планування диверсій, не скасує власні плани вигнати українське населення з території України у різний спосіб», — додав він.

Тож очільник ЦПД закликав «перестати сприймати війну у тій формі, якою вона не є». «Класичний фронт зупиниться, рано чи пізно активна фаза завершиться, багато людей повернуться до мирного життя. Але інші форми війни будуть збережені. Або ж росія розвалиться, держава матиме іншу форму та змінить свої зовнішні цілі щодо нас. Та для такого сценарію може знадобитися ще багато років», — наголосив Олександр Коваленко.

Реклама:

Нагадаємо, восени 2025 року Володимир Зеленський уже реагував на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що війна в Україні може тривати ще два-три роки. Тоді Зеленський пояснював, що такий термін з’явився у риториці європейських лідерів після його заклику забезпечити стабільну фінансову підтримку України.

«Я їм сказав — ми не будемо воювати десятиліттями, але ви повинні показати, що здатні стабільно підтримувати Україну фінансово. Тому вони й заклали орієнтир на 2−3 роки», — завив тоді Зеленського.

Президент наголосив, що війна може завершитися раніше, однак Україна все одно потребуватиме коштів для відновлення.

«Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу. Але для [російського диктатора Володимира] Путіна найстрашніше в „рускіх“ активах, що Європа дала сигнал: немає сенсу Путіну продовжувати воювати на виснаження України. Тому що фінансового виснаження не буде», — наголосив Зеленський в жовтні 2025.