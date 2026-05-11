У Міноборони планують реформувати ТЦК в Офіси резерву+: частину функцій хочуть передати поліції — ЗМІ

Затримання військовослужбовців ТЦК в Одесі, 21 квітня 2026 року (Фото: Офіс генерального прокурора)

Команда Міноборони України пропонує трансформувати ТЦК та СП в Офіси резерву+ з окремими підрозділами – офісами комплектування та офісами супроводу. Про це пише Українська правда , посилаючись на співрозмовників у парламенті.

За їхніми словами, співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково в громадських місцях розміщуватимуться точки рекрутингу.

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В окремих приміщеннях планують створити хаби комплектування — спеціальні бази, де тимчасово перебуватимуть добровольці та військовозобов'язані, яких доставила поліція, під час оформлення до війська. Працівники хабів перевірятимуть документи, організовуватимуть проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), а також оцінюватимуть психологічний стан і професійну придатність людей.

Працівники офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання. Наразі територіальні центри комплектування займаються не лише мобілізацією, а й оформленням компенсацій для поранених військових, виплатами родинам загиблих та організацією поховань. Через велике навантаження ці напрямки часто працюють із затримками.

У Міністерстві оборони планують передати соціальні функції офісам супроводу. Частину послуг, зокрема оформлення виплат і видачу довідок, хочуть перевести в цифровий формат.

«Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло — консенсусу немає», — розповів УП співрозмовник у військовому керівництві.

Водночас начальник Нацполіції Іван Вигівський «висловлював небажання» брати відповідальність за вуличний «рекрутинг», оскільки навіть залученість до процесу «дуже погано впливає на імідж».

4 травня hromadske із посиланням на відповідь Міноборони на запит повідомляло, що у відомстві розробляють комплексне рішення, покликане усунути помилки, допущені під час проходження військово-лікарських комісій (ВЛК), а також підвищити якість мобілізаційного ресурсу.

23 лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації в Україні.

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30 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив мобілізацію в Україні на шість−сім балів з 10. Наразі завдання — зробити цей процес комфортним для громадян, сказав він.

У лютому видання The Times писало, що Україні необхідно ще близько 250 тис. військових для стабілізації фронту та досягнення перемоги.