Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко може очолити НАК Нафтогаз України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиленням на свої джерела.

«Ще два джерела підтвердили, що зараз розглядається питання призначення Юлії Свириденко на посаду спочатку в.о. голови Нафтогазу, а потім і як постійного СЕО», — написав нардеп.

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Він зазначив, що призначення Свириденко повинна погодити наглядова рада, куди призначать ще одного представника держави Олексія Соболева — заступника керівника Офісу президента.

«Ну і далі є план провести призначення та конкурс. Чи навпаки, але в будь-якому разі зараз це дуже ймовірний сценарій», — повідомив Железняк.

Наразі виконувачем обов’язків голови правління НАК Нафтогаз України є Сергій Федоренко. Його призначили на цю посаду 17 липня 2026 року після того, як попередній очільник компанії Сергій Корецький став прем'єр-міністром.

Звільнення Свириденко — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, і він запропонував тодішній прем'єр-міністерці Свириденко іншу посаду.

14 липня Рада звільнила Свириденко з посади прем'єр-міністерки. Суспільне повідомило, що Свириденко не прийняла пропозицію Зеленського стати посолкою у США.

23 липня президент Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував Свириденко стати послом у США замість Ольги Стефанішиної, яка залишила посаду 3 серпня.