16 томів матеріалів. ВАКС сьогодні не обере запобіжний захід Єрмаку

За словами адвоката Андрія Єрмака, сторона захисту отримала від слідства 16 томів матеріалів справи — у середньому по 250 сторінок у кожному томі (Фото: Сергій Окунєв/NV)

Адвокат колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін 12 травня попросив під час засідання Вищого антикорупційного суду перенести судове засідання — для вивчення матеріалів справи.

Оновлено о 16:35. Як повідомив кореспондент NV Сергій Окунєв, 12 травня запобіжний захід для Єрмака ВАКС не буде обрано — оскільки у сторони захисту не було часу на ознайомлення з 16 томами.

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Однак при цьому судове засідання частково проходить — сторона обвинувачення представляє свої докази і матеріали справи.

За словами адвоката Єрмака, сторона захисту отримала від слідства 16 томів матеріалів справи — у середньому по 250 сторінок у кожному томі - лише близько 3−4 годин перед засіданням. І тому представник колишньогоглави ОП просить перенести судове засідання для вивчення справи, повідомив кореспондент NV Сергій Окунєв із зали суду.

Крім того, і сторона захисту, і сторони обвинувачення у справі Єрмака вимагають від ВАКС частково закритого судового засідання — через секретні матеріали справи та документи, які сторони хочуть представити суду. Журналістів попросять покинути залу суду в певний момент, підсумував кореспондент NV.

Що відомо про справу Андрія Єрмака

Андрія Єрмака підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (стосується легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненої в особливо великому розмірі або організованою групою).

Прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави 180 млн грн, повідомили на брифінгу керівники НАБУ і САП.

Видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

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Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.