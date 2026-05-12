На засіданні ВАКС щодо обрання запобіжного заходу ексглаві Офісу президента Андрія Єрмака присутній Дмитро Дмитренко, який бере участь в атаці на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це 12 травня повідомляє Центр протидії корупції.

«З квітня на Telegram-каналі INSIDER, власники якого перебувають під наглядом СБУ, з’явилося відео, спрямоване на дискредитацію НАБУ. Там Дмитренко, який до цього привіз дитячий велосипед під будівлю НАБУ, намагається провокувати співробітників Бюро. Раніше Дмитренко відвідував засідання у справі ДБР проти Віталія Шабуніна, а також засідання у справі ексдиректора Укренерго Володимира Кудрицького», — заявили в ЦПК.

Реклама

Крім того, появу Дмитренка на засіданні ВАКС прокоментував нардеп Ярослав Железняк.

«Нарешті знайшли, хто ж може взяти на поруки Андрія Єрмака)))) Бачимо в залі міньйона Петрова-СБУ: Дмитро „Кабан“ Дмитренко! Якого ми фіксували на низці оплачених акцій, зокрема проти НАБУ і Шабуніна))) З Борисовичем до останнього», — написав нардеп.

Раніше, 30 березня, нардеп Железняк повідомляв, що 30 березня біля будівлі НАБУ перебували двоє молодиків із відеокамерами, які намагалися спровокувати працівників бюро, ставлячи маніпулятивні запитання про особисте життя глави відомства Семена Кривоноса. Зокрема, вони висували звинувачення в нібито «фіктивному усиновленні дитини» з метою ухилення від відповідальності.

Железняк розповів, що цих двох звати Дмитро «Кабан» Дмитренко та Андрій Деренівський. Ба більше, нардеп називав їх тітушками.

За інформацією Железняка, Дмитренко займається спортом, має прізвисько Кабан, а також фігурував в історіях із фіктивними фірмами. Крім того, його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, зокрема за керування автомобілем у нетверезому стані та без документів. Водночас він має відстрочку від мобілізації через догляд за батьками.

За словами Железняка Деренівського, він також пов’язаний зі спортивним середовищем — зокрема, з дзюдо і кікбоксингом — і має стосунок до клубу, звідки, як стверджується в розслідуванні, могли залучати людей до подібних заходів. На нього оформлено кілька компаній, що входять до групи активів, пов’язаних із підсанкційною групою «Юнігран» і бізнесом громадянина РФ Ігоря Наумця.

Реклама:

Також, як повідомляє журналістка NV, на засіданні ВАКС також присутній колишній співробітник ГУР МОУ полковник Роман Червінський.

Ситуація з підозрою Андрію Єрмаку — що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. У НАБУ заявили, що антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — ідеться про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з імовірних учасників цієї групи. Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі, що передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі «Династія» — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн, повідомили на брифінгу керівники НАБУ і САП.

Однак пізніше кореспондент NV Сергій Окунєв із зали суду повідомив, що 12 травня запобіжний захід для Єрмака ВАКС не обиратиме — оскільки у сторони захисту не було часу на ознайомлення з 16 томами.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту «Схеми» заперечував, що має будинок у кооперативі «Династія», і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

Реклама:

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що в цій справі «поки що рано давати оцінки».

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої в легалізації здобутого злочинним шляхом майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвищ підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.