У Львові відбулася церемонія прощання з нардепом Степаном Кубівим

Про це повідомляє Hromadske.

«Церемонія похорону Степана Кубіва розпочалася о 13:00 в Архікатедральному соборі Святого Юра. Загальноміська церемонія прощання відбулася на площі Ринок, а потім похоронна процесія попрямувала до Личаківського кладовища», — пише видання.

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Вшанувати пам’ять Кубіва прийшли його родичі, друзі, колеги, мешканці Львова, соратники, політики — серед них спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко.

«Степан був комендантом зайнятого протестувальниками Будинку профспілок Революції гідності. Сказати, що Степан — революціонер, — він точно не був революціонером, але так організувати роботу штабу Революції гідності — це міг тільки Степан. Він був міністром економічного розвитку і торгівлі в умовах, коли не було економіки, і яскраво продемонстрував свою компетентність. Степан був першим віцепрем'єром у нашому уряді. І це був такий потужний, компетентний, стабілізуючий і патріотичний фактор», — сказав він.

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18 травня в партії Європейська Солідарність повідомили, що в 64-річному віці років помер народний депутат Степан Кубів.

Пізніше нардеп Микола Княжицький заявив, що причиною смерті Кубіва став тромб.

Як писав рух Чесно, Кубів був депутатом Верховної Ради 7, 8 і 9 скликань, а також депутатом Львівської обласної ради 5 і 6 скликання.

З 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року Кубів обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра і міністра економічного розвитку і торгівлі.