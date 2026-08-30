Про найгучнішу справу серпня. Власенко вважає, що «НАБУ і САП займаються піаром, а не корупцію», Железняк йому опонує — дискусія нардепів

Ярослав Железняк, народний депутат з фракції Голос, та Сергій Власенко, народний депутат від Батьківщини, дискутують в ефірі Radio NV щодо останньої корупційної справи НАБУ та САП: чи виглядають переконливими матеріали справи та чи причетний до неї голова ОП Кирило Буданов.

Власта Лазур: Будемо обговорювати найрезонанснішу, найгучнішу, найпомітнішу історію не те щоби тижня, а серпня. Нагадаю фабулу історії. НАБУ і САП розслідують чергову корупційну справу, вона нерозривно пов’язана зі справою Мідас, де фігурують топпосадовці, бізнесмени, наближені до Офісу президента чи самого президента. Але в цій новій справі, в межах якої НАБУ і САП оголосили про дві операції - Форрест Гамп і Феміда — на лаві підсудних опинились посадовці державного Сенс Банку, народні депутати (чинний — Вадим Столар, здається, десь він у Монако, колишній — Максим Микитась, київський забудовник). І топчиновниця Офісу президента — Ірина Мудра. Цього тижня їй обирали запобіжний захід, відправили в СІЗО з правом внесення застави в 20 млн. Що цікаво, за тиждень гроші не зібрали — це теж один окремий епізод, який ми обговоримо.

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Сергій Власенко: Давайте просто юридично уточнимо: на лаві підсудних вони будуть тоді, коли в них буде обвинувальний акт і коли справа буде передана до суду для розгляду по суті. Зараз вони підозрювані. Це трошки різний статус, це різні історії. У нас дуже багато підозрюваних, а потім мало тих, щодо кого передають обвинувальні акти до суду.

В.Л.: Скажу коротко: усі ці підозрювані люди, за даними слідства, входили до злочинної організованої групи, яка рейдерила нерухомість у Києві. І паралельно збирала заставу, легалізовувала, відмивала заставу для фігуранта справи Мідас Германа Галущенка. Наскільки я розумію, НАБУ від самого початку почало фіксувати, хто, в який спосіб буде шукати гроші за Германа Галущенка, так вийшли на цю групу. Ще один важливий момент, знову ж за матеріалами справи, з того, що ми почули, почитали: Ірина Мудра діяла не сама, а, ймовірно, за дорученням свого шефа. Офіційно шефів у неї було два: Кирило Буданов і Володимир Зеленський.

С.В.: Неназваного співробітника Офісу президента — так як записано в повідомленні про підозру. Не написано ні шеф, ні без шеф, як написано самим НАБУ: невідомий співробітник Офісу президента.

В.Л.: Наскільки для вас виглядають станом на зараз переконливо всі ті матеріали, про які ви почули в суді, під час обрання запобіжного заходу?

Ярослав Железняк: Мені здається, навряд в суботу після обстрілів слухачам треба тут юридична лекція, тому буду максимально спрощувати, думаю, юридичну частину Сергій точно додасть.

С.В.: Але давайте спрощувати коректно, бо дуже часто спрощують отак, як пані Власта, вона спростила некоректно.

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Я.Ж.: Я прослухав усі частини засідання, прослухав усі матеріали, я бачу це достатньо переконливим. Ба більше, в нас уже є рішення суду щодо обрання запобіжних заходів, як мінімум Мудра зараз перебуває в СІЗО, так і не змогли на неї знайти черговий раз заставу.