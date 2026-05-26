САП і НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо Юлії Тимошенко

У САП не називають імені та прізвища фігурантки справи, однак, найімовірніше, йдеться про Юлію Тимошенко (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Таке повідомлення опубліковано 26 травня в офіційному Telegram-каналі САП.

«Прокурор САП на підставі матеріалів досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її викрили в січні 2026 року на пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України», — заявили у відомстві.

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У САП не називають імені та прізвища фігурантки, однак, найімовірніше, йдеться про Юлію Тимошенко.

За даними слідства, попри викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів одержання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, фігурантка ініціювала переговори з деякими народними обранцями про «запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

«Ішлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати авансом і був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в деяких випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні», — заявили в САП.

За інформацією правоохоронців, справу кваліфіковано за частиною 4 статті 369 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Справа Юлії Тимошенко — головне

Юлію Тимошенко підозрюють у даванні хабарів депутатам за голосування у Верховній Раді. 14 січня НАБУ опублікувало аудіозаписи, на яких голос жінки, який, імовірно, належить депутату, обговорює суми та дає вказівки — голосувати за чи проти конкретного законопроєкту, зокрема такого, що стосується призначень або відставок.

Під час засідання ВАКС 16 січня Тимошенко заявила, що ще один нардеп на плівках НАБУ — це «слуга» Ігор Копитін. Він, за її словами, влаштував «провокацію» проти неї на замовлення Бюро. Тимошенко відкинула всі звинувачення в корупції і назвала аудіо НАБУ неправдивими.

Інфографіка: NV

Інфографіка: NV

8 квітня НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі Тимошенко.

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Згодом ВАКС дозволив депутату виїзд за кордон для участі в міжнародному заході в Хорватії.

21 квітня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу лідерки Батьківщини на оголошення їй підозри в підкупі депутатів.

27 квітня в НАБУ заявили, що, попри завершення досудового розслідування, Юлія Тимошенко 20 днів поспіль не з’являлася для ознайомлення з матеріалами у справі про можливий підкуп нардепів.

7 травня ВАКС ухвалив рішення повернути закордонні паспорти Тимошенко, але залишив чинним для неї зобов’язання щодо з’явлення на вимогу до детектива, прокурора і до суду, а також повідомляти їх про зміну місця проживання і роботи.