Прокурорка САП заявила, що Єрмак радився з «Веронікою феншуй» щодо призначення Олега Татарова і прем'єр-міністра
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Фото: Сергій Окунєв / NV)
Прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ймовірно, був причетним до призначень на вищі посади у державі низки осіб. Це він обговорював з контактом, підписаним «Вероніка феншуй офіс».
Про це Гребенюк заявила під час судового засідання з обрання Єрмаку запобіжного заходу у вівторок, 12 травня.
Прокурорка зазначила, що колишній керівник ОП обговорював з цією особою зокрема питання призначення і взаємодії з Ігорем Лисим, який перебував на посаді керівника Держуправління справами. Єрмак називав останнього своєю людиною.
Гребенюк розповіла, що колишній очільник Офісу президента питав пораду щодо Лисого та писав «гадалці» дату народження. А через декілька місяців його призначили керівником Держуправління справами.
Крім того, за словами прокурорки, Єрмак радився щодо призначення прем'єр-міністра, чинного міністра охорони здоров’я та заступника керівника ОП Олега Татарова.
Щодо останнього Єрмак питав поради упродовж кількох місяців. Після цього Татарова у серпні 2020 року призначили заступником керівника ОП.
«Андрій Єрмак із 2020 року, можливо, раніше — це дати, за які наявні чати в телефоні, — радився з вказаною особою з питань призначення різних осіб на посади, зокрема, прем'єр-міністра. Радився шляхом надсилання дат народження цих осіб, особи не називалися», — сказала Гребенюк.
Вона повідомила, що Єрмак також сприяв призначенню на посаду колишньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
«На переконання сторони обвинувачення, можливий вплив Єрмака на призначення осіб на вищі посади в державі, у тому числі в правоохоронних органах, може бути використаний для перешкоджання здійснення цього досудового розслідування», — наголосила прокурорка САП.
Справа Андрія Єрмака: що відомо
11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.
Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).
Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».
Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.
12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.
Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку о 12:00 13 травня.