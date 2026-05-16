Банкова-гейт у всій красі. Чому справа «групи Єрмака-Міндіча» неминуче стане головним розслідуванням за часів Зеленського

Як підозра колишньому керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку проливає світло на те, куди могли йти гроші зі схем Тимура Міндіча в Енергоатомі.

14 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Із зали суду той поїхав у СІЗО, адже заставу у 140 млн грн за нього досі не внесли.

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За час свого перебування на посаді Єрмак став найближчим до Володимира Зеленського посадовцем. А тепер виявився найближчою людиною, пов’язаною тим чи іншим чином з очільником держави або президентськими інституціями, яка отримала підозру від НАБУ. Раніше це були друг та партнер Тимур Міндіч, заступники голови ОП Андрій Смирнов та Олег Татаров, ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов, колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко та ексрадник ОП Артем Шило.



За словами прокурорки САП Валентини Гребенюк, Єрмак підозрюється в будівництві за злочинні кошти одного з будинків в комплексі Династія, який розташований в селищі Козин Київської області. «А саме використання, їх перетворення в майбутні об'єкти нерухомості і об'єкти незавершеного будівництва. І приховування джерел походження таких коштів», — пояснила вона на засіданні ВАКС. Юридичною мовою йдеться про статтю Кримінального кодексу при відмивання майна.

Окрім цього, слідство вважає, що на будівництво одного з котеджів Династії, який в проекті будівництва мав назву «Р2» або «резиденція 2», використали кошти з так званих відкатів на Енергоатомі, про які НАБУ та САП детально розповіли в жовтні минулого року, коли оприлюднили результати «операції Мідас».

В чому саме підозрюють Єрмака, яким чином і скільки коштів Тимур Міндіч вклав у будівництво маєтків у Козині та чому прокуратура вважає, що Єрмак тисне на експертів НАБУ?