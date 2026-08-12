Суд не дозволив Єрмаку зняти електронний браслет

Вищий антикорупційний суд залишив без змін ухвалу про електронний браслет для Андрія Єрмака (Фото: Офіс президента України)

Про це пише Суспільне у середу, 12 серпня.

Суд вирішив залишити ухвалу слідчого судді без змін.

Адвокати Єрмака подали апеляційну скаргу з проханням роз’яснити ухвалу про електронний браслет, назвавши рішення слідчого судді невмотивованим та таким, що потребує уточнення.

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За словами захисту, ухвала є необґрунтованою та містить незрозумілу резолютивну частину — при цьому адвокати наголосили, що не оскаржують сам обов’язок носити браслет, а просять роз’яснити межі цього обов’язку.

Захист також наполягав на проведенні засідання в закритому режимі, посилаючись на питання безпеки, однак суд відхилив це клопотання.

Сам Єрмак на засіданні був відсутній — він подав клопотання про неможливість бути присутнім з об'єктивних причин. Прокурор також просив не брати участі в розгляді, але суд не знайшов підстав для скасування засідання.

Підозра Андрію Єрмаку — що відомо

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на «елітному будівництві» під Києвом (кооператив Династія), і назвали Єрмака одним із можливих учасників групи.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, і підозрюваного одразу взяли під варту в залі суду. Через кілька днів, 18 травня, суд підтвердив, що за нього внесли всю заставу — Єрмак вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти, не залишати Київ та носити електронний браслет.

16 липня Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній із прифронтових областей — за даними видання, візит відбувся невдовзі після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Того ж місяця адвокат Єрмака подав до НАБУ клопотання про дозвіл на виїзд за межі Києва для надання правової допомоги військовим.