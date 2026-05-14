Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишиться під вартою, оскільки у четвер, 14 травня, не встигли зібрати і внести за нього заставу.

Про це повідомив журналіст видання Українська правда Михайло Ткач з посиланням на джерела.

«Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Єрмак залишається в СІЗО. Не встигли зібрати і внести сьогодні заставу», — написав він.

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За інформацією Ткача, станом на 17:00 за Єрмака було внесено 14 501 410,68 зі 140 млн грн суми застави.

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

УП з посиланням на джерела повідомляла, що за Єрмака внесли майже 15 млн грн застави з необхідних 140 млн грн через п’ять годин після його арешту.

Також Ткач з посиланням на джерела в політичних колах зазначив, що «Банкова включила для вирішення цього питання весь адмінресурс», але «мало хто хоче підставлятися».

Справа Єрмака: головне

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Інфографіка: NV

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».