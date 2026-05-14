Вона також застерегла, що подальший тиск на НАБУ і САП може дуже сильно вдарити по Україні, та заявила, що Зеленський має зробити висновки та роботу над помилками, бо інакше на нього чекає гнів українського народу.

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— Сьогодні буде продовжено судове засідання з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, колишньому керівнику Офісу президента. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Чернишов у межах справи про кооператив Династія забезпечував конспірацію і він був ймовірним організатором схеми. А Єрмака вважають тим, хто забезпечував фінансування для реалізації плану «коштом злочинної організації Міндіча». І от питання, якщо Єрмак тільки гроші заводив, а керував усім Чернишов, не надто керуюча роль у самого Андрія Єрмака, чи зараз це взагалі не важливо?

— Знаєте, Аль Капоне посадили за несплату податків, хоча він вчинив багато серйозніших злочинів, це гангстер в Америці декілька десятків років тому. Тобто зараз ми спостерігаємо за справою, яку змогли довести принаймні до підозри НАБУ і САП. Попри тиск, попри опір системи, попри СБУ, яка постійно намагається зірвати збір доказів НАБУ і САП.

І те, що поклали НАБУ і САП в підозру Єрмаку, — це те, в чому вони відчувають впевненість, що доведуть цю справу до вироку. Тому така кваліфікація. І насправді кваліфікація, якщо ми подивимося статтю, це легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, частина третя, там з обтяжуючими обставинами, це відмивання грошей в складі організованої злочинної групи і у великих масштабах. Це серйозний склад злочину, за нього можна сісти, здається, від восьми років в тюрму.