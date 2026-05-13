Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV розповів, що вирішальну роль у звільненні Андрія Єрмака зіграли представники команди президента Володимира Зеленського.

«Якщо трошки спростити, вирішальну роль у звільненні відіграли представники команди Зеленського. Кажуть про [наступника Єрмака, тоді керівника української розвідки Кирила] Буданова, кажуть про [тодішнього голову СБУ Василя] Малюка. Слухайте, це люди з команди Зеленського, яким він довіряв, до яких він дослухався, і я думаю, що вони його переконали», — сказав Фесенко в ефірі Radio NV.

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За його словами, на той час ситуація для Зеленського була критичною — він міг скинути політичний баласт, звільнивши Єрмака, або той би «потягнув за собою» самого президента.

«І тоді (у разі звільнення Андрія Єрмака з посади голови ОП — ред.) у Зеленського буде більше простору для маневра, він кардинально тоді змінює політичну ситуацію навколо себе. І Зеленський це зрозумів. У цьому сенсі він людина, яка розуміє таку логіку, при всій, можливо, прив’язаності до Єрмака. Тут або він (Андрій Єрмак — ред.), або сам Зеленський. І він (Володимир Зеленський — ред.) зробив вибір», — констатував політолог.

Водночас Фесенко висловив думку, що президент не буде звільняти Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони, «якщо тільки не виникне ще більш критичної ситуації».

Справа Андрія Єрмака та його звільнення з посади голови ОП: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Ввечері 12 травня суддя оголосив перерву у засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.

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13 травня суд продовжує обирати запобіжний захід Єрмаку.

Вранці 28 листопада 2025 року Українська правда повідомила, що НАБУ і САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію. Там заявили, що слідчі дії санкціоновані і проводяться «в рамках розслідування» — не уточнивши, якого саме.

Сам чиновник заявив, що САП і НАБУ «дійсно проводять процесуальні дії» у нього вдома.

За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, обшуки у Єрмака проводили в рамках операції Мідас — масштабного розслідування ймовірних корупційних схем в енергетичному секторі України.

Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк стверджував, що голова ОП Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ під псевдонімом Алі-Баба.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати дані про ймовірну причетність Андрія Єрмака до розслідування у справі Мідас.

Того самого дня Зеленський підписав указ про відставку Єрмака, який обіймав свою посаду з лютого 2020 року.

Через кілька годин після обшуку в його будинку Єрмак заявив у коментарі виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт.

29 листопада 2025 року в інтерв'ю Financial Times Єрмак заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом навіть після відставки. Водночас видання The Economist повідомило, що Єрмак був «у нестямі», дізнавшись про рішення президента звільнити його.