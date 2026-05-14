Як заявили журналісти, даних про проходження спецкурсів у профілі Андрія Єрмака на сайті НААУ немає (Фото: REUTERS/Alina Smutkо)

Про це 14 травня повідомили Схеми (проєкт Радіо Свобода).

«Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак під час відновлення адвокатської діяльності протягом трьох місяців не пройшов обов’язкові спеціальні курси відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України», — заявили журналісти.

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Як повідомляють Схеми, Єрмак відновив право на адвокатську діяльність 23 січня 2026 року. Згідно з його профілем на сайті Національної асоціації адвокатів України, він призупинив цю діяльність у лютому 2020 року, коли очолив Офіс президента. За майже 6 років, на тлі розвитку розслідування НАБУ і САП у справі Мідас, Єрмак пішов у відставку, а згодом поновився як адвокат.

Однак даних про проходження спецкурсів у профілі Єрмака на сайті НААУ немає — так само як і на сайті Вищої школи адвокатів НААУ, заявили журналісти.

Фото: erau.unba.org.ua

Фото: hsa.org.uа

За словами юристів, яких опитали Схеми, такий стан речей вважається порушенням правил адвокатської етики, за що його мають притягнути до дисциплінарної відповідальності — адже Єрмак не виконав ці професійні вимоги.

Крім того, 3 березня своїм розпорядженням НААУ Лідія Ізовітова призначила Єрмака головою Комітету з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

Пізніше в коментарі Радіо Свобода в суді Єрмак особисто підтвердив, що спецкурсів не проходив.

«Ні, не проходив. Але якщо ви подивилися, то я з 1995 року адвокат, почав працювати практично за кілька років після того, як Україна здобула незалежність, мав і можливість, і честь спостерігати, як створювали законодавство, як з’являлися нові закони, як формувалася наша країна в тому вигляді, в якому ми зараз її бачимо. Чесно кажучи, для мене це було неважливо, тим паче що під час своєї роботи в офісі я багато разів стикався з юридичними питаннями, це, безумовно, мені допомагало», — підсумував він.

Справа Андрія Єрмака — що відомо

14 травня ВАКС обрав колишньому главі Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

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У разі внесення застави він зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти і не виїжджати за межі Києва без дозволу суду.

Після засідання Єрмак заявив, що не має 140 млн грн, але розраховує зібрати суму за допомогою знайомих і друзів. Адвокати оскаржуватимуть рішення суду.

Пізніше Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що за Єрмака внесли майже 15 млн гривень застави з необхідних 140 млн — через п’ять годин після його арешту.

Зокрема, Григорій Гришкан перерахував 666 гривень, Сергій Свирида — 6,5 мільйона гривень, а Роза Тапанова — 8 мільйонів гривень, повідомляли джерела.

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн через кооператив Династія. Єрмаку загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.