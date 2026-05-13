Ніколов пояснив, чому між першими обшуками у Єрмака та оголошенням йому підозри минуло пів року

Редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому між першими обшуками у на той момент голови Офісу президента Андрія Єрмака та оголошенням йому підозри минуло півроку.

«Я певний час теж нервував, бо було схоже, що НАБУ і САП пригальмували якісь різкі рухи в цьому плані. Але з подальшого розвитку, з тих повідомлень, які витікали в медіа і про обшуки у водія Єрмака, про деякі інші слідчі дії було не раз відомо, стало зрозуміло, що ні, робота іде», — зазначив Ніколов в ефірі Radio NV.

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Він додав, що, за його даними, влада намагалась загальмувати розслідування, а також це, імовірно, перша перша справа Вищого антикорупційного суду про легалізацію незаконно отриманих грошей.

«Як мені зараз юристи пояснили, довга відстань між першим обшуком і оголошенням підозри — шість місяців, навіть трохи більше — пояснюється, імовірно, тим, що влада ввімкнула гальма — гальмувала експертизи, було залякування експертів. Тут справа багато в чому базуватиметься на висновках експертів. І сама історія досить нова для України, оскільки за звинуваченням у легалізації незаконно здобутих коштів у нас, не пам’ятаю, чи були вже успішні кейси в історії ВАКС. Тому, можливо, те, що напрацьовується нова прецедентна історія, і з цим пов’язана ця тривалість», — сказав журналіст.

Справа Андрія Єрмака та його звільнення з посади голови ОП: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія.

Ймовірні дії Єрмака кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня розпочалося судове засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу. Правоохоронці просять тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн. Ввечері 12 травня суддя оголосив перерву у засіданні до 13 травня. Сторона захисту заявляла, що не мала часу на ознайомлення з 16 томами у справі.

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13 травня суд продовжує обирати запобіжний захід Єрмаку.

Вранці 28 листопада 2025 року Українська правда повідомила, що НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака в урядовому кварталі. Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію. Там заявили, що слідчі дії санкціоновані і проводяться «в рамках розслідування» — не уточнивши, якого саме.

Сам чиновник заявив, що САП і НАБУ «дійсно проводять процесуальні дії» у нього вдома.

За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, обшуки у Єрмака проводили в рамках операції Мідас — масштабного розслідування ймовірних корупційних схем в енергетичному секторі України.

Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк стверджував, що голова ОП Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ під псевдонімом Алі-Баба.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати дані про ймовірну причетність Андрія Єрмака до розслідування у справі Мідас.



Того самого дня Зеленський підписав указ про відставку Єрмака, який обіймав свою посаду з лютого 2020 року.



Через кілька годин після обшуку в його будинку Єрмак заявив у коментарі виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт.



29 листопада 2025 року в інтерв'ю Financial Times Єрмак заявив, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом навіть після відставки. Водночас видання The Economist повідомило, що Єрмак був «у нестямі», дізнавшись про рішення президента звільнити його.

