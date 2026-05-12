Адвокат Єрмака заперечує його причетність до легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом

Адвокат Андрія Єрмака вважає, що підозри від НАБУ і САП є безпідставними (Фото: Андрій Єрмак / Telegram)

Адвокат ексглави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозри від антикорупційних органів є «безпідставними».

В ефірі Суспільного він заявив, що його клієнт не причетний до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

«Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак у якомусь будівництві? По-моєму, ця вся ситуація є спровокованою цим публічним тиском», — заявив він.

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Фомін додав, що захист надалі даватиме правову оцінку діям у цій справі.

«Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака де-небудь, хоч раз?», — зазначив адвокат.

Раніше видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП у понеділок, 11 травня, проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі «Династія» — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

«Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», — сказав колишній глава ОП.

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

«Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, тож чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки», — заявив Литвин.

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що Єрмак подає у відставку.

29 листопада Єрмак повідомив виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт після відставки.

Однак 15 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Міноборони на його запит відповіли, що Єрмак не звертався до жодного з ТЦК для проходження військової служби.

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З 23 січня Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.