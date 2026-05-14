«Оплатили камеру». Адвокат Єрмака заявив, що його клієнт перебуває в СІЗО, гроші на заставу збирають

Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак , якому ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, нині перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це 14 травня повідомив його адвокат Ігор Фомін у коментарі Суспільному.

За словами юриста, він не має інформації про умови утримання свого клієнта і не може підтвердити, чи перебуває той у камері, чи в іншому приміщенні СІЗО.

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«Ніхто не знає, де перебуває людина. Це ненормально. Я знаю, що ми йому оплатили там камеру, напевно, він там, ну, не знаю. Я особисто оплатив», —сказав Фомін.

При цьому, як розповів адвокат, триває збір коштів на заставу його клієнту. За словами Фоміна, «люди продовжують надсилати гроші», однак у нього «немає підтверджень, яка саме сума вже зарахована».

«У мене є інформація, що люди перераховують гроші. Але я не знаю, чи надійшли вони і чи зараховані, тому що з нашою банківською системою сьогодні дуже складно працювати. І, відповідно, ну, я сподіваюся, що хоча б 50% цієї суми вже є. Але в мене немає копій платіжних доручень, щоб я міг сказати це достовірно», — пояснив він.

Як сказав Фомін, згідно з процедурою, після повного внесення застави відповідний документ отримують у ВАКС і передають у слідчий ізолятор, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Справа Андрія Єрмака — що відомо

14 травня ВАКС обрав колишньому главі Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Інфографіка: NV

У разі внесення застави він зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти і не виїжджати за межі Києва без дозволу суду.

Після засідання Єрмак заявив, що не має 140 млн грн, але розраховує зібрати суму за допомогою знайомих і друзів. Адвокати оскаржуватимуть рішення суду.

Пізніше Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що за Єрмака внесли майже 15 млн гривень застави з необхідних 140 млн — через п’ять годин після його арешту.

Зокрема, Григорій Гришкан перерахував 666 гривень, Сергій Свирида — 6,5 мільйона гривень, а Роза Тапанова — 8 мільйонів гривень, повідомляли джерела.

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11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку — антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн через кооператив Династія. Єрмаку загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.