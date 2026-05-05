Тищенка примусово доставлять до суду через ігнорування засідань. Той заявив, що «лише запізнювався»

Справа стосується незаконного позбавлення волі та побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра Мазохи. Наразі суд досліджує письмові докази обвинувачення.

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Раніше суд уже наклав на Тищенка штраф у розмірі 3328 гривень за неявку на засідання, проте депутат продовжив порушувати процесуальні обов’язки. Через чергову відсутність прокурор подав клопотання про примусовий привід, яке суд задовольнив, визнавши причину неявки неповажною.

Примусовий привід має застосуватися на наступному засіданні 14 травня.

Сам Тищенко заявив, що особисто приїде без примусу.

«Я завжди за дотримання процедур. Судове засідання не пропускав — лише запізнився через технічні проблеми Електронного суду. Це легко перевірити: моя присутність там зафіксована. До речі, сайту не завадить ревізія — працює він, м’яко кажучи, паршиво», — стверджує нардеп.

Напад на ексбійця Kraken у Дніпрі

20 червня 2023 року у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова.

На кадрах видно, що вони підійшли до чоловіка на Кельнському бульварі, коли той гуляв із немовлям у візочку, оточили і повалили на землю. Також один із нападників обшукував його сумку. У Мережі писали, що Павлов посперечався з нардепом та його охороною.

21 червня нардеп прокоментував історію і заявив, що ця ситуація є провокацією. Також він стверджував, що не має охорони, і постраждалий уже не є військовослужбовцем. Він звинуватив Павлова в роботі з шахрайськими кол-центрами та причетності до конфлікту з поліцейськими під час «проведення обшуків ботоферм».

25 червня у ДБР повідомили, що нардепу Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України). 17 грудня 2024 року ДБР повідомило, що провадження щодо Миколи Тищенка за фактом побиття учасника бойових дій у Дніпрі скеровано до суду. Як з’ясувало слідство, злочин було скоєно за попередньою змовою, із застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів.