Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв’ю Radio NV розповів, що йому та його команді вдалося знайти підтвердження, що у Тимура Міндіча був партнер з Росії, який має російський бізнес.

«Ми знайшли підтвердження по сейшельській компанії, не буду входити в деталі, що в Тимура Міндіча досі був партнер із РФ, який має російський бізнес. Ми раніше робили своє розслідування про торгівлю діамантами на дві сторони. Зараз ми це знайшли, передаємо знову до СБУ», — заявив Железняк в ефірі Radio NV.

Реклама

Він зазначив, що влада не вічна і змінюється, а справа щодо держзради і торгівлі з країною-окупантом має досить довгий термін давності.

«Ми просто ще робили восени розслідування, якраз там і показали припущення. Зокрема так, великий плакат прямо напроти київського ЦУМу висить. Але там була деталь, що фінал цієї історії зав’язаний на компанії, яка знаходиться на Сейшельських островах. Там закритий реєстр, тому і реєструють компанії. Розбираючи деталі цих плівок, ми знайшли підтвердження, що одним із бенефіціарів досі, до липня 2025 року, в цій компанії був такий собі росіянин, який веде точно такий же бізнес із Тимуром Міндічем, щонайменше вів, в РФ. Вони були зареєстровані в одній і тій же компанії», — розповів нардеп.

Железняк наголосив, що це не припущення, оскільки вдалося знайти доказ.

23 жовтня Железняк опублікував на своєму YouTube-каналі відео в якому йдеться про «діамантовий бізнес» Міндіча. Депутат стверджує, що Міндіч володів компаніями, які займалися виготовленням і продажем лабораторних діамантів в Україні та РФ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В СБУ тоді заявляли, що перевіряють факти, зазначені у заяві народного депутата України Ярослава Железняка, у рамках раніше відкритого кримінального провадження.