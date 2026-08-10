Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що Україна поки що не отримала відповіді від Ізраїлю на запити щодо екстрадиції фігурантів справи Мідас Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це він повідомив у понеділок, 10 серпня, під час брифінгу, присвяченого результатам роботи НАБУ та САП за перше півріччя 2026 року.

Журналісти запитали у Клименка про те, чи є прогрес із запитами до Ізраїлю щодо Міндіча та Цукермана і чи надходила вже якась відповідь

Реклама

«Відповідь не надходила поки нам ніяка. Тобто відповідні запити були направлені, але ми чекаємо на реакцію тієї сторони», — сказав керівник САП.

Справа Тимура Міндіча — що відомо

10 листопада 2025 року детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, у компанії Енергоатом, а також у Германа Галущенка, який тоді був міністром юстиції (і ексміністром енергетики). За кілька годин до обшуків Міндіч виїхав з України.

НАБУ повідомило, що під час операції Мідас було виявлено корупційну схему впливу на НАЕК Енергоатом і вимагання у контрагентів компанії відкатів на суму 10−15% від вартості контрактів.

П’ятьох фігурантів справи затримали та заарештували з можливістю застави. Серед них були колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки компанії Енергоатом Дмитро Басов і працівники «бек-офісу», де, за даними слідства, відмивали гроші.

13 листопада Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

21 грудня Українська правда написала, що Міндіч перебуває в Ізраїлі. Журналісти опублікували відповідне фото.

26 січня 2026 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що НАБУ і САП подали документи до Інтерполу для оголошення в розшук Міндіча і Цукермана.