Міндіч подав позов проти Зеленського

20 травня, 16:01
Бізнесмен Тимур Міндіч (Фото: Українська правда / YouTube / Скиншот)

Бізнесмен Тимур Міндіч (Фото: Українська правда / YouTube / Скиншот)

Бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи Мідас, подав позов до Касаційного адміністративного суду проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Позов надійшов 14 травня 2026 року.

Міндіч просить суд визнати протиправним та скасувати указ президента України від 13 листопада 2025-го № 843/2025, яким проти нього було запроваджено санкції.

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Справа Тимура Міндіча — що відомо

10 листопада 2025 року детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, у компанії Енергоатом, а також у тодішнього міністра юстиції та ексміністра енергетики Германа Галущенка. За кілька годин до обшуків Міндіч виїхав з України.

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НАБУ повідомило, що під час операції Мідас було виявлено діяльність «злочинної організації на чолі з відомими бізнесменом». Йшлося про корупційну схему впливу на НАЕК Енергоатом і вимагання у контрагентів компанії відкатів на суму 10−15% від вартості контрактів.

П’ятьох фігурантів справи затримали та заарештували з можливістю застави. Серед них були колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки компанії Енергоатом Дмитро Басов та працівники «бек-офісу», де, за даними слідства, відмивали кошти.

NV
Інфографіка: NV

13 листопада Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

21 грудня Українська правда написала, що Міндіч перебуває в Ізраїлі, і опублікувала відповідне фото.

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26 січня 2026 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що НАБУ і САП подали документи до Інтерполу для оголошення в розшук Міндіча та Цукермана.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Тимур Міндіч Володимир Зеленський операція Мідас

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