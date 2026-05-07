ВАКС вирішив повернути Тимошенко закордонні паспорти

Сама Юлія Тимошенко назвала справу проти неї «політичним замовленням» і підкреслила, що «не збирається залишати Україну» (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Про це 7 травня повідомляє Суспільне.

Водночас ВАКС залишив чинним для Тимошенко зобов’язання щодо з’явлення на вимогу до детектива, прокурора і до суду, а також повідомляти їх про зміну місця проживання і роботи.

Реклама

Представник прокуратури просив продовжити нардепці на 2 місяці зобов’язання з’являтися на кожну вимогу до детектива, прокурора і судді та повідомляти їх про зміну місця проживання і роботи, а також здати закордонні паспорти.

«Існують чотири ризики: Тимошенко може переховуватися від судових органів, зокрема під час закордонних відряджень; минулого року вона 31 раз виїжджала за межі країни. У неї є матеріальне становище, яке може впливати на цей ризик. Минулого року майновий стан Тимошенко збільшився. Згідно з декларацією, це 46 млн грн. Також 4 млн вони позичили третій особі — своїй дочці», — сказав він.

Крім того, за словами прокурора, Тимошенко також може незаконно впливати на свідків, експертів, які ведуть розслідування, може перешкоджати і фальсифікувати документи, а також у зв’язку з депутатською діяльністю може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Сама нардепка назвала справу проти неї «політичним замовленням» і підкреслила, що «не збирається залишати Україну».

Читайте також: НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко

Справа Тимошенко — головне

Юлію Тимошенко підозрюють у дачі хабарів депутатам за голосування у Верховній Раді. 14 січня НАБУ опублікувало аудіозаписи, на яких голос жінки, який, імовірно, належить депутату, обговорює суми та дає вказівки — голосувати за чи проти конкретного законопроєкту, зокрема такого, що стосується призначень або відставок.

Інфографіка: NV

Інфографіка: NV

Під час засідання ВАКС 16 січня Тимошенко заявила, що ще один нардеп на плівках НАБУ — це «слуга» Ігор Копитін. Він, за її словами, влаштував «провокацію» проти неї на замовлення Бюро. Тимошенко відкинула всі звинувачення в корупції і назвала аудіо НАБУ неправдивими.

8 квітня НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі Тимошенко.

Реклама:

Згодом ВАКС дозволив депутату виїзд за кордон для участі в міжнародному заході в Хорватії.

21 квітня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу лідерки Батьківщини на оголошення їй підозри в підкупі депутатів.

27 квітня в НАБУ заявили, що, попри завершення досудового розслідування, Юлія Тимошенко 20 днів поспіль не з’являлася для ознайомлення з матеріалами у справі про можливий підкуп нардепів.