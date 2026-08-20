Апеляція Стефанішиної не спрацювала: ВАКС залишив заставу в 6 млн грн без змін

20 серпня, 18:01
Експосолка України у США Ольга Стефанішина на засіданні ВАКС (Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко)

Експосолка України у США Ольга Стефанішина на засіданні ВАКС (Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для експосолки України у США Ольги Стефанішиної у справі про незаконне збагачення. 

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ВАКС.

Нагадаємо, 6 серпня суд обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в 6 млн грн. Крім того, її зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою колишніх підлеглих.

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Адвокати посадовиці оскаржили це рішення в апеляції.

13 серпня заставу за Стефанішину внесли.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. 3 серпня Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення з посади.

5 серпня НАБУ та САП вручили Стефанішиній підозру у набутті майна іншими особами, які діяли за її дорученням. За даними слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   ВАКС Ольга Стефанишина

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