Апеляція Стефанішиної не спрацювала: ВАКС залишив заставу в 6 млн грн без змін

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для експосолки України у США Ольги Стефанішиної у справі про незаконне збагачення.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі ВАКС.

Нагадаємо, 6 серпня суд обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в 6 млн грн. Крім того, її зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою колишніх підлеглих.

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Адвокати посадовиці оскаржили це рішення в апеляції.

13 серпня заставу за Стефанішину внесли.

Підозра Ользі Стефанішиній — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. Того ж дня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. 3 серпня Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення з посади.

5 серпня НАБУ та САП вручили Стефанішиній підозру у набутті майна іншими особами, які діяли за її дорученням. За даними слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого.