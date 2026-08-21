ВАКС обирає запобіжний захід для ексзаступниці керівника Офісу президента Мудрої

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

У ВАКС у відповідь на численні запити представників ЗМІ повідомили, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишньої заступниці керівника Офісу Президента України відбудеться 21 серпня. Судове засідання вже розпочалося.

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ВАКС не називає імені підозрюваної. Однак, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Ірину Мудру, яку раніше було звільнено з посади заступниці керівника Офісу Президента.

19 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента України. Вона є ймовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форрест Гамп, у межах якої було викрито злочинне угруповання за участю високопосадовців Офісу Президента, а також чинних і колишніх народних депутатів.

Раніше НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів за участю фігурантів справи, які, зокрема, обговорюють передачу грошей. На записах також чути голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, позначений на відеозаписі НАБУ титром «заступниця керівника ОПУ», згадує «нашого ізраїльського біженця» Тимура [ймовірно, Міндіча].

Окрім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП, за даними ZN.UA, є: