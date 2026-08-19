«Захищати своє ім'я я буду сама». Ексзаступниця глави ОП Мудра підтвердила підозру та опублікувала заяву

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка фігурує у справі НАБУ , підтвердила проведення обшуків, вручення їй підозри та подання заяви про звільнення з посади.

Її заяву у середу, 19 серпня, опублікувала юридична компанія Міллер, яка захищатиме посадовицю в суді — за словами компанії, сама Мудра наразі не має доступу до своїх соцмереж.

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За словами Мудрої, слідчі провели в неї обшуки вранці 19 серпня, повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Вона запевнила, що спокійно готується до судового засідання.

«Слідству я надала повне сприяння та готова відповісти на кожне питання в правовий спосіб. Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої», — заявила вона.

Мудра повідомила, що подала заяву про відставку, аби не переносити цю боротьбу на державу. Оприлюднені в мережі фрагменти розмов вона пообіцяла прокоментувати предметно разом з адвокатами після ознайомлення з матеріалами справи — на її думку, соцмережі не є місцем, де встановлюють істину.

«Своє ім'я я захищатиму в правовий спосіб — спокійно й послідовно. А боротьба за те, щоб Росія відповіла за все скоєне, триватиме в будь-якому моєму статусі», — додала Мудра.

Операція Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ оголосило про спецоперацію Форест Гамп — за даними бюро, викрито групу, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас. Хоча в бюро не називали прізвищ, ідеться, ймовірно, про ексміністра енергетики Германа Галущенка, за якого наприкінці червня внесли саме таку суму застави.

За версією слідства, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств — обшуки того дня проходили в головному офісі Сенс Банку, який підтвердив проведення слідчих дій.

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Того ж дня Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Фігурантами операції ЗМІ також називають нардепа Вадима Столара, який підтвердив обшуки в себе вдома, та екснардепа Максима Микитася.

Раніше в межах антикорупційних розслідувань підозри отримали колишній керівник ОП Андрій Єрмак — у справі про легалізацію 460 млн грн, та експосолка України у США Ольга Стефанішина — у справі про незаконне збагачення.