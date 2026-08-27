Заставу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої , яку суд визначив у розмірі 20 млн грн, станом на 27 серпня ще не зібрали.

Про це повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач з посиланням на джерела.

«Заставу для Мудрої так досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутися», — написав він.

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26 серпня адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш повідомляв, що за неї вже внесли частину застави.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Обвинувачення проти Ірини Мудрої та її звільнення з Офісу президента

19 серпня Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України. Вона є фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форест Гамп, у межах якої було викрите злочинне угруповання за участю високопосадовців ОП, а також чинних і колишніх народних депутатів.

Спецоперація Форест Гамп / Інфографіка: NV

Раніше НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів за участю фігурантів справи, які, зокрема, обговорюють передачу грошей. На записах чути голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, позначений на відеозаписі НАБУ титром «заступниця керівника ОПУ», згадує «нашого ізраїльського біженця» Тимура [ймовірно, Міндіча].

Окрім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП є: