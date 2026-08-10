Очільник САП Клименко про «Вову на плівках Міндіча»: Ми не публікували такі записи

У САП заявили, що не публікували записи, де згадується «Вова» (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що антикорупційні органи не публікували записи в рамках справи «Міндічгейт» , на яких фігурує ім'я «Вова».

Про це Клименко сказав у понеділок, 10 серпня, під час спілкування із журналістами.

За його словами, плівки, на яких фігуранти згадують про «Вову», не публікували антикорупційні органи.

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«Ми лише відповідаємо лише за те, що було опубліковано на наших офіційних ресурсах», — зазначив очільник САП.

«Плівки Міндіча» — головне

29 квітня видання Українська правда опублікувало частину записів телефонних розмов, які, за інформацією журналістів, були задокументовані НАБУ в рамках справи Мідас у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. Міндіч є підозрюваним у справі щодо корупції в енергетичному секторі.

Тимур Міндіч (профайл) / Інфографіка: NV

Справа Династії / Інфографіка: NV

Згідно з інформацією Української правди, ці розмови зафіксовані влітку 2025 року в квартирі Міндіча, в одній брав участь тодішній міністр оборони, а нині очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Співрозмовники обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також згадували компанію Fire Point та її моделі далекобійного озброєння FP-1, FP-5 і FP-7. Згідно з розслідуванням журналістів, одним з можливих бенефіціарів компанії може бути Міндіч. Однак сам бізнесмен категорично заперечує свою причетність до Fire Point.

Серед іншого на записах, як припустила УП, йдеться про кооператив Династія — чотири маєтки у столичному Козині, побудовані під час повномасштабного вторгнення, зведенням яких міг займатись, зокрема, тоді ще віцепрем'єр Олексій Чернишов. Доля цього чиновника «турбує Міндіча», адже, за оцінками УП, будинки можуть належати самому бізнесмену, ексголові ОП Андрію Єрмаку, Чернишову та, мовляв, самому президенту Володимиру Зеленському: на розшифровках окрім будинку «Міндіча» згадується котедж «Андрія», місце «між тобою („Міндічем“) і Вовой», і прізвище «Чернишов». Зараз всі маєтки арештовані судом.