«Вирішив наслідувати приклад Міндіча». Фігурант справи Мідас Цукерман подав позов проти Зеленського

Бізнесмен Олександр Цукерман, як і Тимур Міндич, подав позов проти президента Володимира Зеленського (Фото: Схеми via collive.com)

Бізнесмен Олександр Цукерман, який є фігурантом справи Мідас, подав позовну заяву проти президента Володимира Зеленського — щодо запровадження главою української держави санкцій проти нього.

На це 21 травня звернув увагу нардеп Ярослав Железняк.

«Ооооооо, Шугерман (він же Цукерман Шура) теж вирішив слідувати прикладу Міндіча… і подав позов проти Президента. Каже, що санкції — це погано. P. S. Ось такі у президента друзі», — написав він.

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Фото: t.me/yzheleznyak

Згідно з даними порталу Судова влада України, Цукерман подав проти президента Володимира Зеленського позов до Касаційного адміністративного суду — з метою скасування указу РНБО про введення проти нього персональних санкцій.

Справу за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня, наступного дня після подання аналогічного позову Тимуром Міндічем.

20 травня стало відомо, що бізнесмен Тимур Міндіч 14 травня подав позов до Касаційного адміністративного суду проти президента Володимира Зеленського. Зокрема, бізнесмен звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати указ президента України від 13 листопада 2025 року № 843/2025, яким щодо нього було запроваджено санкції.

Пізніше Міндіч у коментарі Українській правді заявив, що подав позов, тому що не згоден зі звинуваченнями проти самого себе.

«Мене звинувачують у тому, чого я не робив», — заявив бізнесмен.

Справа Тимура Міндіча — що відомо

10 листопада 2025 року детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, у компанії Енергоатом, а також у Германа Галущенка, який тоді був міністром юстиції (і ексміністром енергетики). За кілька годин до обшуків Міндіч виїхав з України.

Інфографіка: NV

НАБУ повідомило, що під час операції Мідас було виявлено корупційну схему впливу на НАЕК Енергоатом і вимагання у контрагентів компанії відкатів на суму 10−15% від вартості контрактів.

П’ятьох фігурантів справи затримали та заарештували з можливістю застави. Серед них були колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки компанії Енергоатом Дмитро Басов і працівники «бек-офісу», де, за даними слідства, відмивали гроші.

13 листопада Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

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21 грудня Українська правда написала, що Міндіч перебуває в Ізраїлі, і опублікувала відповідне фото.

26 січня 2026 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що НАБУ і САП подали документи до Інтерполу для оголошення в розшук Міндіча і Цукермана.