НАБУ та САП у межах спецоперації з протидії корупції на найвищому рівні викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Про це йдеться у відео НАБУ.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній було введено в легальний обіг для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас.

Реклама

За даними слідства, до складу групи входили:

заступник керівника Офісу президента України,

колишній народний депутат,

голова правління державного банку,

голова наглядової ради державного банку та інші особи.

«Для реалізації схеми група осіб використовувала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним», — зазначає НАБУ.

Бюро наголосило, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком.

«Це дало їм змогу використовувати його у власних інтересах», — зазначило слідство.

Також під час розслідування зафіксовано факти спроб втручання та впровадження підконтрольних осіб у НАБУ й інші правоохоронні органи. Усім учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів).

19 серпня НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати, посадовці Офісу президента та інші особи.