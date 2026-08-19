150 млн грн та справа Мідас. НАБУ розкрило деталі операції Форест Гамп та опублікувало розмови фігурантів — відео

19 серпня, 12:42
НАБУ оприлюднило записи у справі Форест Гамп (Фото: НАБУ)

НАБУ оприлюднило записи у справі Форест Гамп (Фото: НАБУ)

НАБУ та САП у межах спецоперації з протидії корупції на найвищому рівні викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Про це йдеться у відео НАБУ.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній було введено в легальний обіг для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас.

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За даними слідства, до складу групи входили:

  • заступник керівника Офісу президента України,
  • колишній народний депутат,
  • голова правління державного банку,
  • голова наглядової ради державного банку та інші особи.

«Для реалізації схеми група осіб використовувала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним», — зазначає НАБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=q3UmdUOh5OY

Бюро наголосило, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком.

«Це дало їм змогу використовувати його у власних інтересах», — зазначило слідство.

Також під час розслідування зафіксовано факти спроб втручання та впровадження підконтрольних осіб у НАБУ й інші правоохоронні органи. Усім учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (відмивання коштів).

19 серпня НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати, посадовці Офісу президента та інші особи.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Національне антикорупційне бюро (НАБУ) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) Офіс президента України

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