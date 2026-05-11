Національне антикорупційне бюро повідомило, що на початку будівництва Данастії у 2021 році відбулось освячення (Фото: NABU / YouTube / Скриншот)

На початку будівництва кооперативу Династія у Козині, на якому, за даними правоохоронців, члени злочинного угруповання легалізували 460 млн грн, у 2021 році закопали пам’ятну колбу, а також відбулось освячення представником церкви.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Павло Єршов зазначив, що для освячення запросили священника, дружина якого у 2022 році стане формальним власником однієї з квартир, які надали Олексію Чернишову як неправомірну вигоду. Тоді він був міністром розвитку громад та територій.

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У червні 2025 року Чернишову за вказаним фактом НАБУ і САП оголосили підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 368 ККУ.

11 травня видання Українська правда з посиланням на джерела повідомило, що НАБУ і САП проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком. Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

Сам Єрмак заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджує, що у нього лише одна квартира і автомобіль.

28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Цьому передувало оприлюднення даних слідства щодо операції Мідас — масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі України.

Того ж дня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що Єрмак подає у відставку.

29 листопада Єрмак повідомив виданню The New York Post, що планує вирушити на фронт після відставки.

Однак 15 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Міноборони на його запит відповіли, що Єрмак не звертався до жодного з ТЦК для проходження військової служби.

З 23 січня Єрмак поновив право на заняття адвокатською діяльністю.

6 лютого Українська правда опублікувала відео з Єрмаком, який перебуває у Києві та пересувається у супроводі кількох авто з охороною. Журналісти повідомляли, що він продовжує зустрічатися з чинними посадовцями після своєї відставки, зокрема із Рустемом Умєровим та Олександром Камишіним.