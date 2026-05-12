«Ніхто не знав про увесь масштаб». Керівник САП заявив, що лише дві людини могли б «злити» матеріали у справі Мідас

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що жоден з керівників напрямів, які були залучені до операції Мідас, не знав про весь масштаб та інші напрямки.

Про це він сказав на брифінгу щодо викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія, передає кореспондент NV.

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Клименко зазначив, що якби відбувся витік, то лише від нього особисто чи директора НАБУ Семена Кривоноса.

«Деякі напрямки розслідування вам відомі, але деякі досі приховані, суспільство дізнається про них пізніше. Задача: бездоганно підготувати усі докази для суду. Тому критика щодо затягування справи — недоречна. Наша задача скласти справу так, щоб було невідворотним покарання», — сказав керівник САП.

Справа кооперативу Династія: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

12 травня стало відомо, що НАБУ і САП у цій же справі повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України; Реклама:

бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення бюро випливає, що йдеться, ймовірно, про ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

За даними слідства, упродовж 2021−2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько восьми гектарів чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. За даними слідства, йдеться про майже $9 млн.

У САП уточнили, що, за версією слідства, в 2020 році тодішній міністр розвитку громад та територій України (ймовірно, Олексій Чернишов) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області.

Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: тодішнього керівника Офісу президента України і впливового бізнесмена.

Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем'єр-міністру, і фінансувалось із трьох джерел, а саме за рахунок: