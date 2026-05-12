Протоієрей Храму на честь всіх святих Віктор Дреботій може бути священником, який освячував будівництво кооперативу Династія у Козині, що є обʼєктом розслідування антикорупційних органів. Він є представником УПЦ МП, а його дружина отримала квартири у столичному ЖК як пов’язана з ексміністром Олексієм Чернишовим особа.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

В оприлюднених напередодні нових плівках Міндіча згадується, що перед початком будівництва маєтків у кооперативі Династія біля Києва у червні 2021 року була закопана пам’ятна колба та відбулося освячення.

Реклама

НАБУ опублікувало фотографію цієї події. Однак на знімку обличчя священнослужителя було заблюрене.

Представники НАБУ зазначили, що дружина цього представника церкви отримала одну з квартир у столичному ЖК, яку надали як неправомірну вигоду тодішньому міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову.

Отримувачами квартир за суттєво заниженою вартістю, які офіційне слідство розцінює як хабар, було троє людей: Святослав Малашко, Юлія Марчук і Ганна Дреботій.

Згідно з витягом з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, наразі Ганна Дреботій є власницею двох квартир у житловому комплексі Кришталеві джерела у Києві: трьохкімнатна квартира площею 92,7 квадратних метри і однокімнатна квартира площею 42,8 квадратних метри.

Журналісти зазначають, що власницею обох помешкань жінка стала у липні 2023 року, проте у різні дні. Право власності на однокімнатне житло Дреботій отримала 12 липня 2023 року, а на трьохкімнатну квартиру — 18 липня 2023 року.

Два роки тому на обидві квартири Дреботій наклали арешт за рішенням Вищого антикорупційного суду.

«Як встановили НАБУ і САП, між одним зі столичних забудовників і тодішнім очільником Мінрегіону Олексієм Чернишовим було реалізовано схему незаконного одержання земельної ділянки під будівництво житлового комплексу. За успішну реалізацію оборудки забудовник „віддячив“ міністра та наближених до нього осіб знижкою на квартири у вже зведених будинках. Судячи з усього, дві з цих квартир опинилися у власності Ганни Дреботій як наближеної до Олексія Чернишова особи», — йдеться в матеріалі.

Як зазначають журналісти, у своїх соцмережах Ганна Дреботій публікує фотографії зі своїм чоловіком, який виглядає як протоієрей Храму на честь всіх святих УПЦ МП у Києві Віктор Дреботій.

Реклама:

Ганна та Віктор Дреботій із сином / Фото: Ганна Дреботій / Facebook

Видання каже, що цей священнослужитель часто зʼявлявся на фото з керівництвом Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, з проросійським церковним діячем Павлом Лебедем (відомий як Паша Мерседес), якому Служба безпеки оголосила підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ.

Слідство.Інфо пише, що востаннє Віктор Дреботій зʼявлявся на фото із ним під час спільного служіння у 2025 році.

Фото: lavra.ua

Також журналісти встановили, що друзями Ганни Дреботій у Facebook є Андрій Єрмак та Світлана Чернишова.

Крім того, у соцмережах Дреботій помітили кілька фотографій із Криму, зроблених після окупації півострова Росією. Із власних джерел Слідство.Інфо встановило, що 1 липня 2014 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій разом із дружиною та сином виїжджав із території тимчасово окупованого Криму через пункт пропуску Джанкой.

Фото: Слідство.Інфо

А у червні 2017 року, як з’ясували журналісти, родина в тому ж складі в'їхала до окупованого Криму через пункт пропуску Армянськ.

Також видання проаналізувало майно родини Дреботій і встановило, що 24 червня 2022 року священнослужитель УПЦ МП Віктор Дреботій став власником автомобіля Toyota Highlander Hybrid 2022 року випуску.

Згідно з оголошеннями на сайтах продажу авто, нині вартість такої машини становить від $36 500 до $62 300.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Реклама:

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку о 12:00 13 травня.

