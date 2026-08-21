Мудра попросила ВАКС відкласти засідання з обрання запобіжного заходу через погіршення стану здоров’я

Підозрювана у корупційних схемах, пов’язаних із відмиванням коштів та рейдерством, ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відкласти розгляд клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Таку заяву п’ятницю, 21 серпня, вона зробила в ході засідання ВАКС, на якому присутня особисто, повідомля Інтерфакс Україна.

Доповнено о 3:29. Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Мудрої про відкладення засідання частково: після виступу прокурора засідання буде продовжено о 15.00 24 серпня.

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Своє прохання вона пояснила погіршенням стану здоров’я та необхідністю належно підготуватися до захисту.

«З огляду на останні події загострилася хвороба, яка була виявлена в мене нещодавно», — сказала вона, наголосивши, що в четвер вона «свідомо відмовилася від госпіталізації».

«Я не збираюся уникати і затягувати засідання», — запевнила ексчиновниця.

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Мудра додала, що максимально сприятиме слідству і розгляду клопотання у ВАКС, втім просить час з огляду на стан здоров’я.

«Прокурор обгрунтує свою позицію, після чого буде оголошено перерву. Строку до 15.00 24 серпня буде більш ніж достатньо», — сказав суддя.

Захист Мудрої на початку засідання наголосив, що публікація відоматеріалів щодо справи на ресурсах НАБУ і САП — це «створення обвинувального наративу» і є порушенням презумпції невинуватості.

САП просить обрати Мудрій запобіжний захід у вигляді застави розміром 150 млн грн.

21 серпня, Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишньої заступниці керівника Офісу президента України.

Згодом стало відомо, що захист Мудрої клопоче про проведення закритого засідання. Причина — розголошення приватної інформації про сімейне життя.

19 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента України. Вона є ймовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форрест Гамп, у межах якої було викрито злочинне угруповання за участю високопосадовців Офісу Президента, а також чинних і колишніх народних депутатів.

Раніше НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів за участю фігурантів справи, які, зокрема, обговорюють передачу грошей. На записах також чути голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, позначений на відеозаписі НАБУ титром «заступниця керівника ОПУ», згадує «нашого ізраїльського біженця» Тимура [ймовірно, Міндіча].

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Окрім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП є: