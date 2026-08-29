Після того, як операція Форест Гамп виявила, що кошти на заставу для ексміністра Германа Галущенко ймовірно збирали у протиправний спосіб, запобіжний захід йому можу бути змінено, вважає голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції Слуга народу.

Такою думкою вона поділилася в інтерв'ю Radio NV.

Радіна констатувала, що «в спробі врятувати Галущенка недооцінили роботу Антикорупційного бюро, Антикорупційної прокуратури», а тому фігуранти справи зрештою «фактично зайняли місце Галущенка в певному сенсі».

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«Мені, до речі, дуже цікаво подивитися, як далі буде рухатися ситуація і чи буде змінюватися запобіжний захід наприклад, для того самого Галущенка», — додала Радіна.

За її словами, «відповідь на це питання мають точно дати антикорупційні органи, чи вони вважають, що змінилися ризики по пану Галущенку і чи в зв’язку із цим буде стояти питання про зміну йому запобіжного заходу»

«Не в зв’язку з тим, що, з великою долею вірогідності, [внесли] відмиті кошти йому для застави, а просто в зв’язку зі зміною характеру ризиків, пов’язаних з його перебуванням поза СІЗО. Але ще раз, це точно не я маю це оцінювати», — резюмувала Анастасія Радіна.

Інфографіка: NV

Операція Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

26 серпня адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив, що частину застави за неї вже внесли (точну суму він не назвав).