Нові плівки НАБУ. Народна депутатка Южаніна заявила, що Мудра тиснула на Верховний суд щодо санкцій проти Порошенка

Нардепка з фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна стверджує, що Ірина Мудра на посаді заступниці голови Офісу президента тиснула на суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду через голову КАС ВС Ігоря Дашутіна.

Таке повідомлення опубліковане 2 вересня на офіційному сайті партії ЄС.

Згідно із заявою Южаніної, яка прозвучала на засіданні Тимчасової слідчої комісії парламенту, Мудра обговорювала питання тиску з іншим фігурантом справи НАБУ і САП.

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«Ігор Дашутін займає посаду голови Касаційного адміністративного суду з грудня 2025 року. 19 серпня 2026 року в нього пройшли обшуки НАБУ в рамках операції Феміда — одночасно з обшуками в інших фігурантів справи, в якій повідомлено про підозру Ірині Мудрій. ЗМІ повідомляють, що НАБУ розслідує можливу причетність Дашутіна до незаконного впливу на інших суддів в інтересах злочинного угруповання», — зазначила нардепка.

Крім того Южаніна сказала, що в матеріалах кримінального провадження є записи розмов Ірини Мудрої та Максима Микитася 11 квітня 2026 року на тему «залучення Мудрою Дашутіна для впливу на суддів, які розглядали позов Петра Порошенка до Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про застосування санкцій».

Нардепка, зокрема, процитувала розмову Мудрої та Микитася (мовою оригіналу):

«Короче, да, вчера они встречались. Его вопрос — санкции. Он, типа, на меня лично ничего не имеет. Он знает, что я выполняю только указания, но просит найти какую-то возможность как бы его, типа, этот вопрос полюбовно со всем была урегулировать… Он предлагает миллиард типа на ЗСУ. „Что вы думаете, Ирина Романовна?“ — говорю, — а что, ко мне какие вопросы?» — «Ну, вы ж понимаете, он же ж понимает, типа, как работают суды»… Ну я судами занимаюсь, я общалась. С Дашутиным общались".

Як сказала Южаніна, факт розмови, а також раніше опублікована інформація «підтверджує, що Дашутін реально своїми діями впливав на перебіг процесу, в якому він не брав участь як суддя».

«Так, засідання 3 квітня 2026 року, на якому мало бути проголошено рішення суду, було зірване через те, що суддя Ольга Кашпур напередодні подала заяву про відпустку, яку Дашутін погодив. В той же час на сайті Касаційного адміністративного суду наявна інформація, що 3 квітня, в день, коли суддя Кашпур начебто перебувала у відпустці, на неї розподілялися інші справи. Таким чином, Ігор Дашутін, погодивши відпустку судді на день оголошення рішення, допоміг штучно затягнути розгляд справи, і дав час для незаконного впливу на інших суддів», — резюмувала нардепка.

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Раніше у пресслужбі НАБУ журналістам Слідства.Інфо повідомили, що про підозру Ігорю Дашутіну станом на 2 вересня не повідомляли.

Зауважимо, 10 липня 2026 року Касаційний адміністративний суд відхилив позов Петра Порошенка щодо скасування санкції. Президент Володимир Зеленський наклав їх у лютому 2025 року.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться, зокрема, про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Інфографіка: NV

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

31 серпня керівник САП Олександр Клименко в інтервʼю YouTube-каналу Є питання заявив, що антикорупційні органи перевірятимуть походження коштів, які були внесені як застава за фігурантів низки кримінальних проваджень.

2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Мудрій. Вона перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.