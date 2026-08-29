Західні партнери України у своїх публічних коментарях щодо справи Форест Гамп навряд чи висловлюватимуть інші оцінки, окрім заяв про те, що вона є свідченням ефективної роботи українських антикорупційних органів.

Такою думкою в інтерв'ю Radio NV поділилася голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції Слуга народу.

Вона прокоментувала запитання журналісти Влсти Лазур про те, чи може операція Форест Гамп «бити по Україні ззовні» — зокрема на тлі коментарів Єврокомісії про те, що вони вважають цей епізод проявом роботи сильних антикорупційних інституціяй, що є невід'ємною частиною держави, яка прагне стати членом ЄС.

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«Щодо публічної комунікації партнерів, я не думаю, що ми побачимо принаймні на цьому етапі щось більше, ніж зарахування цього, як оцінку роботи антикорупційних органів, серед яких наявність, силу, незалежність і вміння, і готовність розслідувати незалежно від прізвищ, і це позитивний момент», — підкреслила Радіна.

На її думку, це це не просто «красиві слова», а дійсно позитивний момент.

«І я нагадаю, заради цього позитивного моменту ми більше десяти років займалися антикорупційною реформою. Я дозволю собі сказати, що це ж історія, яка тягнеться ще від Революції Гідності, далі минулорічний картонковий протест. Ми багато, як суспільство, вклали роботи в те, щоб це мати. Навіть коли це лікування, від якого спочатку стає гірше, а потім стає краще», — наголосила очільниця антикорупційного комітету Ради.

Анастасія Радіна також висловила сумнів, що ця історія поставить під питання фінансування України. «Я дійсно так не думаю. Я думаю, що це призведе до більш жорсткої оцінки партнерами тих реформ, які ми маємо зробити для отримання грошей міжнародної підтримки. І я думаю, що тут партнери менше будуть готові на компроміси», — резюмувала вона.

Інфографіка: NV

Операція Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

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25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

26 серпня адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив, що частину застави за неї вже внесли (точну суму він не назвав).