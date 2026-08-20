Мудра, Столар, Микитась. Прокурор САП назвав всіх фігурантів справи Форест Гамп

Під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю прокурор САП перелічив список фігурантів , які згадуються у справах Форест Гамп та Феміда.

Про це у четвер, 20 серпня, повідомляє Суспільне та Центр протидії корупції.

За даними обвинувачення, організацію могли створити Максим Микитась і народний депутат Вадим Столар, а до її діяльності були залучені представники Офісу президента, бізнесу та інші особи.

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Прокурор САП перерахував список фігурантів, які згадуються у цій справі:

Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента,

Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента,

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції,

Максим Микитась, колишній народний депутат,

Вадим Столар, чинний народний депутат,

Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради,

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного Сенс Банк,

Олег Ступак, колишній голова правління державного Сенс Банк,

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного Сенс Банк,

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ Метробуд),

Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем),

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ Монтаж Сервіс),

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ Філософія Девелопмент).

За словами представника САП, Микитась і Столар створили злочинну організацію не пізніше 15 листопада 2024 року. Одним із доказів слідство вважає «понятійну угоду», яка, на думку прокурорів, свідчить про наявність домовленостей між ними.

За версією обвинувачення, Ірина Мудра могла впливати на роботу заступниці міністра юстиції Олени Ференс у питаннях діяльності антирейдерської комісії Мін'юсту.

Також прокурор заявив, що гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик надавав консультації та рекомендації щодо роботи антирейдерської комісії, використовуючи власний досвід.

Колишнього депутата Дніпропетровської облради Василя Астіона сторона обвинувачення назвала відповідальним за судовий супровід рішень, які, за версією САП, мали ухвалюватися в інтересах учасників організації.

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Фактичному керівнику ТОВ Метробуд Валентину Єлізарову слідство відводить роль координатора операційної діяльності. За версією прокурора, він міг давати вказівки номінальним керівникам компаній, підшукувати осіб для оформлення підприємств та брати участь у легалізації коштів у червні 2026 року.

Крім того, прокурор заявив, що організація могла контролювати невстановлених людей, зокрема хакерів, які, за версією слідства, могли втручатися в роботу реєстру нерухомості. Також йдеться про можливі контакти з представниками юридичних компаній, правоохоронних органів та судової системи.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ оголосило про проведення спецоперації Форест Гамп. За даними Національного антикорупційного бюро, було викрито групу, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас. Хоча НАБУ не називало прізвище, ідеться, ймовірно, про Германа Галущенка, за якого наприкінці червня внесли саме таку суму застави.

За версією слідства, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Обшуки того дня проходили в головному офісі Сенс Банку, який підтвердив проведення слідчих дій.

Тоді ж президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Фігурантами операції ЗМІ також називають нардепа Вадима Столара, який підтвердив обшуки в себе вдома, та екснардепа Максима Микитася.

Ввечері Ірина Мудра підтвердила проведення обшуків, вручення їй підозри та подання заяви про звільнення з посади.

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20 серпня Антикорупційні органи оприлюднили нову порцію плівок спецоперації Форест Гамп. У записах йдеться про рейдерську схему, справу щодо якої назвали Феміда. За даними слідства, учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн, а також намагалися отримати контроль над нерухомістю у Києві вартістю понад 207 млн грн.