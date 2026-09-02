Операція Форест Гамп: апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Мудрій

Ірина Мудра в залі суду, 25 серпня 2026 року (Фото: Суспільне / скриншот)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій . Вона перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Про це повідомив Центр протидії корупції у середу, 2 вересня.

Таке рішення ухвалила колегія у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова, Даниїли Чорненької.

Як зазначає ЦПК, при цьому суддя Микола Глотов має окрему думку — він вважає, що заставу Мудрій необхідно було збільшити.

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Один з захисників наполягав на зменшенні застави до 5 млн грн — в межах тих доходів, які є ліквідними. Інший захисник просив обрати особисте зобов’язання з покладенням обов’язків.

За словами ЦПК, прокурор натомість вважав, що потрібно збільшити заставу до 150 млн грн. Він наголошував, що застава у розмірі 20 млн грн є занадто малою для запобігання ризикам.

Центр протидії корупції каже, що апеляційну скаргу також подав захисник адвокатського бюро Олексія Шевчука без погодження позиції з Мудрою.

25 серпня ВАКС обрав запобіжний захід фігурантці операції НАБУ та САП Форест Гамп Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

Станом на 1 вересня за Мудру внесли лише 666 грн застави. Кошти, за словами її адвоката, перерахувала невідома особа. Водночас адвокат розповів, що у Мудрої є 5 млн грн для внесення застави.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться, зокрема, про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

Спецоперація Форест Гамп / Інфографіка: NV

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

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31 серпня керівник САП Олександр Клименко в інтервʼю YouTube-каналу Є питання заявив, що антикорупційні органи перевірятимуть походження коштів, які були внесені як застава за фігурантів низки кримінальних проваджень.