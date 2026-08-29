Бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України і наприкінці минулого року перебував в Ізраїлі (Фото: Українська правда / YouTube / Скиншот)

Якщо ймовірна причетність фігуранта справи Мідас Тімура Міндіча до нової справи Форест Гамп підтвердиться, то можна зробити припущення, що його зацікавленість у внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка полягала у намананні "врятувати себе", вважає голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, народна депутатка від фракції Слуга народу.

Такою думкою вона поділилася в інтерв'ю Radio NV.

«Щодо того, хто ще був до цього залучений. Я не знаю більше, ніж ви, ми чули на теперішній серії плівок, пов’язаних із, імовірно, пані Мудрою [ексзаступниця глави ОП Ірина Мудра], і про залученість Міндіча до цього. Кого і як хотів рятувати Міндіч — насамперед, себе. Це не вища математика, це логічне припущення. Кого ще, ми не знаємо. Але з того, як працює Антикорупційне бюро, я комфортно почуваюся, роблячи припущення, що дізнаємося», — констатувала Радіна.

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За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури бізнесмен Тимур Міндіч міг передати готівку, яку надалі мали легалізувати та використати для внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Цю версію слідства було озвучено 25 серпня під час розгляду у Вищому антикорупційному суді клопотання про обрання запобіжного заходу голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку, повідомляло агентство Інтерфакс-Україна.

За версією сторони обвинувачення, 9 червня тодішня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримала пропозицію долучитися до організації легалізації коштів. Готівку передав учасник злочинної організації, який на той момент перебував у розшуку та на території Ізраїлю (ймовірно, Тімур Міндіч), після чого її мали перевести в безготівкову форму через фінансові операції та зарахувати на рахунки підконтрольних юридичних осіб.

10 червня Мудра зустрілася зі Ступаком та тодішнім головою наглядової ради Сенс Банку Миколою Гладишенком, після чого повідомила Максиму Микитасю про можливість використання інфраструктури банку для проведення цих операцій. Надалі, за версією обвинувачення, учасники погоджували відкриття рахунків, заведення на них коштів і механізм їх подальшого перерахування.

З 9 до 22 червня, за словами прокурора, учасники готували механізм легалізації коштів, а з 22 до 29 червня проводили операції на загальну суму 150 млн грн, які надалі мали бути перераховані на рахунок ВАКС як застава.

Згідно з матеріалами, 150 млн грн готівки надходили частинами протягом 22−23 червня: 22 червня було доставлено 50 млн грн і ще 10 млн грн, а 23 червня — 70 млн грн і 20 млн грн. Надалі частину коштів передавали конвертаційним центрам для переведення у безготівкову форму та зарахування на рахунки компаній.

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На підтвердження версії про злочинне походження коштів прокурор послався на матеріали негласних слідчих дій, у яких учасники розмов згадували Міндіча в контексті походження грошей та подальшого внесення застави.

Інфографіка: NV

Операція Форест Гамп — що відомо

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

26 серпня адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив, що частину застави за неї вже внесли (точну суму він не назвав).