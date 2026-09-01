Ірина Мудра фігурує у справі про легалізацію коштів для застави за Германа Галущенка (Фото: Скриншот відео / Суспільне)

У колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої , яка фігурує у справі Форест Гамп, є 5 млн грн для внесення застави.

Про це на засіданні Вищого антикорупційного суду у вівторок, 1 вересня, розповів адвокат експосадовиці, повідомив кореспондент NV.

Мудру підозрюють у причетності до легалізації 150 млн грн, які призначалися для застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

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Адвокатт підозрюваної розповів, що стан здоров’я Мудрої погіршився після затримання.

За їхніми словами, вона перебуває у стандартній камері слідчого ізолятора, де є грибок і немає «адекватного медичного забезпечення».

Адвокат заявив, що ексзаступниці голови ОП не потрібен запобіжний захід, оскільки її злочин є «білокомірцевим, так званим економічним, службовим».

Він також наголосив, що Мудра не втекла після обшуків, а до затримання самостійно з’являлася на всі засідання суду.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми — йдеться про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас, ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП.

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — усі вони підозрювані у справі Форест Гамп.

31 серпня голова САП Олександр Клименко в інтерв'ю YouTube-каналу Є питання заявив, що антикорупційні органи перевірятимуть походження коштів, внесених як застава за фігурантів низки кримінальних проваджень.