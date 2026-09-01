Операція Форест Гамп. Суд залишив Максима Микитася під вартою із заставою в 30 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилась змінювати запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася . Він все ще має перебувати в СІЗО з можливістю внести заставу в розмірі 30 млн грн.

Таке рішення судді винесли під час засідання у вівторок, 1 вересня, повідомляє Бабель.

Видання пише, що адвокат Артур Габрієлян просив зменшити заставу і зазначив, що Микитась міг би внести 10 млн грн. Натомість прокурор просив суд збільшити заставу до 200 млн грн.

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За словами журналістів, під час засідання адвокат Габрієлян пояснив, що Микитась не має коштів і був вимушений в червні закласти кілька своїх годинників у борг за $20 тис. Він мав викупити їх у серпні, але потрапив до СІЗО і тому не зміг цього зробити.

«Микитась у червні заклав два чи чотири годинники. Ці гроші були потрібні на його особисті потреби. Годинники це його слабкість. Це останнє, що б він продав або заклав би, і якщо він це зробив, це відповідно характеризує його майновий стан», — сказав Габрієлян.

Під час засідання суддя запитала Микитася, чи справді до нього в СІЗО застосовували насильство, про що кілька днів тому казав журналіст Української правди Михайло Ткач. Екснардеп заявив, що це неправда.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться, зокрема, про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

21 серпня суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — підозрюваних у справі Форест Гамп.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.