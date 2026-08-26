Операція Феміда. За посадовця Офісу президента Віктора Дубовика внесли всю заставу

За гендиректора Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктора Дубовика , який є фігурантом операції Феміда про рейдерство в Києві, внесли всю заставу у розмірі 7 млн грн. Про це у Вищому антикорупційному суді повідомили Бабелю.

21 серпня посадовця взяли під варту з альтернативою внесення 7 млн грн застави. За версією слідства, Дубовик входив до складу злочинної організації, яка займалася рейдерством, підробляла документи та несанкціоновано втручалась в реєстри.

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Також слідчі вважають, що посадовець розробляв юридичні механізми для незаконного заволодіння чужим майном, а також давав спільникам вказівки щодо підроблення судових рішень про скасування арештів і приховування таких документів у реєстрах від нотаріусів. Крім того, правоохоронці стверджують, що він контролював вплив на Міністерство юстиції через лояльних до нього працівників.

Справа Феміда — це продовження операції Форест Гамп про легалізацію грошей, які витратили на заставу для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Серед фігурантів обох справ є колишня заступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ оголосило про проведення спецоперації Форест Гамп. За даними Національного антикорупційного бюро, було викрито групу, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас. Хоча НАБУ не називало прізвище, ідеться, ймовірно, про Германа Галущенка, за якого наприкінці червня внесли саме таку суму застави.

За версією слідства, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Обшуки того дня проходили в головному офісі Сенс Банку, який підтвердив проведення слідчих дій.

Окрім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП є:

народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями);

фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями); екс-депутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд);

посадові особи Міністерства юстиції;

представники Сенс Банку.

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