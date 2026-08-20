Антикорупційні органи оприлюднили нову порцію плівок спецоперації Форест Гамп . Тепер вже йдеться про рейдерську схему, справу щодо якої назвали Феміда. За даними слідства, учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн, а також намагалися отримати контроль над нерухомістю у Києві вартістю понад 207 млн грн.

Про це йдеться в аудіозаписі, яке у четвер, 20 серпня, оприлюднило Національне бюро розслідувань.

Антикорупційні органи викрили злочинну організацію під керівництвом діючого та колишнього народних депутатів, до складу якої входили високопосадовці Офісу президента України й Мінʼюсту, судді та хакери.

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Основною метою злочинної організації було заволодіння дороговартісними обʼєктами нерухомості та іншими активами підприємств шляхом встановлення незаконного контролю над субʼєктами господарської діяльності, які перебували у власності інших осіб, заявило слідство.

Антикорупційні органи встановили, що учасники злочинної організації через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб, а для доступу до держреєстрів — залучали хакерів.

Зокрема, восени 2025 року, за даними НАБУ, фігуранти незаконно заволоділи підприємством вартістю понад 248 млн грн. У травні 2026 року вони, як стверджують детективи, намагалися привласнити об'єкти загальною вартістю понад 207 млн грн.

Крім того, слідство вважає, що фігуранти намагалися встановити контроль над об'єктом у центрі Києва, вартість якого перевищує 500 млн грн.

За даними слідства, діяльність організації міг фінансувати чинний народний депутат. Попередньо встановлено, що на це могли спрямувати щонайменше 514 тисяч доларів. Кошти, ймовірно, використовували для оплати послуг хакерів, судових процесів, а також хабарів правоохоронцям і суддям.

НАБУ опублікувало записи розмов, на яких учасники злочинної групи обговорюють передачу грошей за ухвалення потрібних рішень і встановлення контролю над підприємствами.

Операція Форест Гамп — головне

19 серпня НАБУ оголосило про проведення спецоперації Форест Гамп. За даними Національного антикорупційного бюро, було викрито групу, яка легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас. Хоча НАБУ не називало прізвище, ідеться, ймовірно, про Германа Галущенка, за якого наприкінці червня внесли саме таку суму застави.

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За версією слідства, до схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснардеп, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використала державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Обшуки того дня проходили в головному офісі Сенс Банку, який підтвердив проведення слідчих дій.

Тоді ж президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Фігурантами операції ЗМІ також називають нардепа Вадима Столара, який підтвердив обшуки в себе вдома, та екснардепа Максима Микитася.

Ввечері Ірина Мудра підтвердила проведення обшуків, вручення їй підозри та подання заяви про звільнення з посади.